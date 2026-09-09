Daniel Sarcos muestra su lado cómico junto a Jean Carlos Simancas y Claudio Nazoa en “Mi mejor amigo”

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Tres de las figuras más emblemáticas del espectáculo venezolano se unen por primera vez en el teatro para protagonizar uno de los estrenos más esperados del año. Daniel Sarcos, Claudio Nazoa y Jean Carlo Simancas integran el elenco de “Mi mejor amigo”, una comedia irreverente que aborda la salud masculina con humor inteligente.

Bajo la producción general de Cindy Mendoza, la pieza sitúa al público en una sala de espera que se transforma en el confesionario más temido de los personajes: la cita anual con el urólogo. Entre tensiones, secretos y confesiones inesperadas, los protagonistas desnudarán sus vivencias, demostrando cómo se reduce el ego masculino en la consulta médica y explorando la particular relación que cada hombre mantiene con su "mejor amigo".

El montaje reúne una alineación inédita compuesta por el eterno galán de las telenovelas, Jean Carlo Simancas; la chispa y carisma del animador Daniel Sarcos; y el ingenio del comediante Claudio Nazoa.

Espectadores de varias ciudades podrán disfrutar de esta obra: 2 de octubre en San Antonio de los Altos, el 3 de octubre en Puerto Ordaz y en Caracas el 4 de octubre.

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