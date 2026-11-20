La reconocida actriz venezolana Daniela Alvarado compartió una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram para celebrar el cumpleaños de su hija Olivia. A través de una fotografía íntima en la que ambas aparecen abrazadas y sonrientes, la intérprete expresó el profundo amor que siente por la pequeña y agradeció la oportunidad de experimentar la maternidad.

Gratitud ante la llegada de Olivia



En el texto que acompaña al video, la artista aseguró que la llegada de su hija representa la mayor recompensa de su vida. "Dios me premió contigo, mi chiquita. Todo lo que había hecho en mi vida se me devolvió de la mejor forma, tú. Con tu sonrisa, con tus ocurrencias, con tus besos y abrazos, y es que jamás imaginé amar a alguien como te amo a ti, eres la respuesta a mis oraciones y rezos, a mis deseos y sueños", escribió la protagonista de telenovelas.



La actriz también reveló una frase habitual que repite a la niña como símbolo de su vínculo incondicional. "Como te digo siempre, mi chiquita: me encontraste hija, y yo a ti; yo siempre te voy a encontrar, yo siempre voy a estar aquí para ti, para cuidarte, protegerte y amarte, porque tú eres la confirmación más grande de que Dios existe", agregó Alvarado en el mensaje, en el que también etiquetó a su esposo, el actor y director teatral José Manuel Suárez.

Maternidad



Para cerrar su dedicatoria, la intérprete llamó cariñosamente "mi chipichipi" a Olivia, le expresó su amor "de aquí a la luna y de vuelta" y pidió bendiciones para su vida. "Gracias por dejarme ser tu mamá", concluyó la artista en el texto.

Reacciones



La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores y diversas figuras del entretenimiento nacional. Entre los mensajes más destacados figura el del periodista y animador Luis Olavarrieta, quien mantiene una estrecha amistad con la familia y escribió en tono afectuoso: "Tío Wuizzzz te va a abrazar tanto el domingo que vas a tener que pedir auxilio. Feliz cumpleaños, amada". Otros colegas del medio artístico, como el actor e influencer venezolano Luis Herrera, también sumaron sus buenos deseos para la pequeña en esta fecha especial.

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