De interpretar a Alfalfa en 'Los pequeños traviesos' a pedir ayuda económica: la nueva vida de Brandon Bug Hall

Brandon 'Bug' Hall, recordado por interpretar a Alfalfa en la película Los pequeños traviesos (1994), volvió a llamar la atención, aunque esta vez no por un proyecto cinematográfico. A sus 41 años, el antiguo actor infantil protagoniza una controversia en internet después de solicitar donaciones para resolver algunos compromisos económicos de su familia.

El estadounidense decidió alejarse de la industria del entretenimiento y establecerse en una zona rural de Arkansas, donde lleva una vida muy distinta a la que tuvo durante sus años de popularidad. Allí reside con su esposa, Jill DeGroff, y sus cinco hijos, mientras trabajan en la construcción y acondicionamiento de su nueva propiedad.

La situación económica de la familia se convirtió en tema de conversación después de que Hall abriera una campaña en GoFundMe con una meta de 2.000 dólares. Lo que comenzó como una solicitud de ayuda para cubrir gastos puntuales terminó recibiendo una cantidad muy superior a la esperada y provocó reacciones divididas entre los usuarios.

De la fama infantil a una vida alejada de los estudios de cine

Hall alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en The Little Rascals, producción de 1994 en la que interpretó a Alfalfa Switzer, el niño de cabello puntiagudo que conquistó al público con sus ocurrencias y su particular historia de amor con Darla.

Después de aquella película participó en otros proyectos, entre ellos The Big Green, Honey, We Shrunk Ourselves y Hércules. También consiguió apariciones en producciones televisivas como Charmed, Cold Case y CSI: Miami.

Sin embargo, su relación con Hollywood cambió con el paso de los años. En abril de 2025 explicó públicamente que había llegado a la conclusión de que su trabajo en el cine y la televisión ya no era compatible con sus convicciones religiosas. En enero de 2026 volvió a hablar de esa transformación y describió su nueva orientación de vida como un compromiso con la pobreza voluntaria y la autosuficiencia.

Según sus declaraciones, entregó sus ahorros y buena parte de sus pertenencias para reducir su dependencia del dinero. Su intención es construir una vida en la que pueda cubrir las necesidades familiares mediante sus propios recursos y trabajos ocasionales.

Así vive el antiguo Alfalfa con su esposa y sus cinco hijos

El cambio no se limitó a abandonar las producciones audiovisuales. Hall trasladó a su familia a un terreno de aproximadamente 80 acres, cerca de Mountain View, en Arkansas, donde emprendió un proyecto de vida fuera de las comodidades habituales.

Mientras acondicionan el lugar y construyen su futura vivienda, utilizan una casa rodante como residencia. El espacio cuenta con recursos básicos como un pozo de agua y un generador, de acuerdo con entrevistas que el actor ha concedido sobre su nueva realidad.

Su esposa, Jill DeGroff, con quien contrajo matrimonio en 2017, y sus cinco hijos forman parte de esta experiencia. La pareja tiene cuatro niñas y un niño, y espera la llegada de su sexto bebé en las próximas semanas.

Hall también ha explicado que su familia busca una mayor autonomía y que sus hijos reciben educación en casa. Su propósito es desarrollar una propiedad donde puedan producir y resolver buena parte de sus necesidades sin depender de los servicios tradicionales.

Los gastos que lo llevaron a abrir una campaña de donaciones

El pasado 5 de noviembre, el actor publicó una solicitud de ayuda económica en GoFundMe bajo el nombre de 'Helping the Hall-Barnetts Finish Before Baby Six'. En la descripción explicó que, aunque estaban contentos con su traslado al terreno, todavía necesitaban materiales y recursos para terminar de acondicionar el lugar.

A esa situación se sumaron algunas facturas pendientes. Entre los compromisos que mencionó estaban el servicio telefónico, el propano utilizado para la casa rodante y un cobro inesperado por la conexión eléctrica.

La proximidad del nacimiento de su sexto hijo también influyó en la solicitud. Hall explicó que faltaban menos de 30 días para recibir al bebé y que necesitaba resolver esos asuntos antes de su llegada.

La meta inicial fue de 2.000 dólares. El actor aseguró que su intención era cerrar la recaudación una vez alcanzara esa cantidad, pues consideraba que no debía mantener abierta una petición que ya hubiera cumplido su objetivo.

La respuesta que dio a quienes le exigieron buscar trabajo

La solicitud no estuvo exenta de cuestionamientos. Algunos usuarios criticaron que Hall pidiera contribuciones económicas mientras continuaba ampliando su familia y defendía un estilo de vida que implica depender lo menos posible de los ingresos convencionales.

Uno de los comentarios más directos le recomendó dejar de lado el orgullo, conseguir un empleo y reconsiderar la decisión de tener más hijos si atravesaba dificultades para cubrir los gastos familiares.

La respuesta del antiguo actor llamó especialmente la atención: "Voy a seguir embarazando a mi esposa", escribió en la red social X.

En otras intervenciones, Hall defendió su decisión de vivir de esa manera y aseguró que estaba ocupado construyendo una granja para alimentar a su familia y contribuir con su comunidad.

También aclaró que no había solicitado dinero para comprar alimentos, sino para terminar los trabajos pendientes en la propiedad y ponerse al día con las facturas. Según explicó, durante el último año había trabajado prácticamente a tiempo completo mientras avanzaba con la preparación de su nuevo hogar.

La colecta superó los 27.000 dólares y recibió una donación de una figura cercana a Google

Pese a las críticas, la respuesta económica de los usuarios superó ampliamente las expectativas iniciales. La campaña pasó de los 2.000 dólares solicitados a reunir más de 27.000, una cifra que multiplicó varias veces el objetivo establecido.

Entre las contribuciones destacó una de 2.000 dólares realizada por Gerelyn Gilbert-Soto, quien mantiene una relación sentimental con Sergey Brin, cofundador de Google y una de las personas más ricas del mundo.

La aportación llamó la atención debido al perfil de la donante y al monto entregado, que por sí solo igualó la meta original de Hall.

El actor había manifestado que retiraría la campaña cuando alcanzara los 2.000 dólares. Sin embargo, ante el crecimiento de las contribuciones, algunos seguidores le recomendaron aceptar la totalidad del dinero recaudado.

GoFundMe suspendió las transferencias y Hall explicó qué ocurrió

La historia tuvo otro giro el lunes 9 de noviembre, cuando Hall informó que no podía acceder al dinero acumulado. Según explicó en X, la cuenta había recibido numerosos reportes y las transferencias quedaron suspendidas mientras se realizaba una revisión.

El actor sostuvo que tampoco podía eliminar la campaña hasta que se efectuara el primer envío de fondos. En otra publicación manifestó que había discutido con amigos que intentaron convencerlo de mantener abierta la recaudación, pero defendió su intención inicial de cumplir la palabra que había dado.

La situación también generó una respuesta de GoFundMe. Un portavoz de la plataforma confirmó a People que su equipo estaba en contacto con el organizador para ayudar a garantizar que los recursos fueran entregados de manera segura y lo antes posible.

Por ahora, no se había informado públicamente que el dinero ya hubiera sido transferido a Hall ni que la revisión estuviera concluida.

Así, quien hace más de tres décadas conquistó al público infantil como Alfalfa vuelve a ocupar titulares por una historia completamente diferente: su decisión de abandonar la carrera cinematográfica, criar a una familia numerosa lejos de Hollywood y solicitar apoyo económico para completar el proyecto de vida que eligió en Arkansas.

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