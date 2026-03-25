De las calles de Lara a la gloria de Berlín: niño venezolano gana el pase a la final de "La Voz Kids" Alemania

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Fabio Olmedo, el joven venezolano de 14 años originario de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela; se ganó un lugar en la final del programa "La Voz Kids" Alemania, dejando en alto su nombre, el de su estado y de todo el país.

Si bien, luego de transcurrir un mes de su impactante audición, Olmedo superó la etapa de duelos grupales con una interpretación del tema "See You Again" del cantante británico Ed Sheeran, consolidándose así como uno de los grandes favoritos de la presente temporada. Su voz, poderosa y emotiva, ha logrado cautivar a los jueves y al público.

En el mismo orden de ideas, la trayectoria de Fabio es un ejemplo de disciplina y constancia. Se formó en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto y emigró a Leipzig, Alemania, durante el año 2023.

Fabio Olmedo en "La Voz Kids" Alemania

Es importante destacar que durante el año pasado, Fabio Olmedo intentó entrar al programa al interpretar "Mercy" del cantante estadounidense Shaw Mendes, en su audición; Sin embargo, en esa oportunidad, los jueces no giraron sus sillas. A pesar de esto, no se rindió, de lo contrario, dedicó todo un año para mejorar su técnica en el Conservatorio Johann Sebastian Bach. Posteriormente, Fabio regresó este 2026 con fuerza obteniendo el "pase de cuatro sillas" con la misma canción y eligiendo al cantante español, Álvaro Soler como su mentor dentro del programa, según detalló Venezuela es Viral.

Homenaje a su abuelo

Este avance no solo representa un triunfo personal para Olmedo sino un homenaje a su abuelo, su mayor inspiración musical desde que decidió cantar a los 3 años de edad en Barquisimeto.

Finalmente, Barquisimeto y Venezuela esperan con ansias su participación en la gran final, está a un paso de coronarse como la nueva voz infantil del país alemán.

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