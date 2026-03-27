De las páginas al cine: Gwyneth Paltrow protagonizará la versión cinematográfica de "Strangers"

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La actriz y cantante estadounidense, Gwyneth Paltrow, será la protagonista de la adaptación cinematográfica del libro "Strangers", basado en las memorias de la abogada y columnista Belle Burden. Además, el proyecto lo llevará a cabo Netflix tras adquirir los derechos intelectuales del ejemplar.

Por su parte, el medio Variety confirmó que la plataforma de streaming adquirió esta semana la propiedad intelectual del libro que vio la luz durante el mes de enero, luego de una subasta entre seis postores.

En otro orden de ideas, "Strangers" detalla una mirada sincera con respecto a la disolución de un matrimonio de años. Al mismo tiempo, Burden, una abogada de casos de inmigración, aborda el momento del abandono por parte de su pareja y rememora su enlace al buscar pistas que evidencien que su compañero de vida no era quien ella siempre había creído.

Gwyneth Paltrow

Si bien, Gwyneth Paltrow se ha destacado recientemente por ser una voz destacada que aborda las formas saludables de afrontar las separaciones, especialmente luego de su divorcio durante el año 2014 del cantante de la banda Coldplay, Chris Martin, y tras popularizar la frase "conscious uncoupling" (separación consciente), a través de su boletín semanal, Goop, según informó EFE.

Finalmente, la actriz y cantante estadounidense regresó a la industria cinematográfica en el año 2025, específicamente en la nominación al Óscar "Marty Supreme". A su vez, además de protagonizar la adaptación de "Strangers", Paltrow también será productora ejecutiva y Heidi Schreck ("Billions") será la guionista.

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