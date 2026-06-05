Descubre cuál cantante prohíbe el uso de celulares en su concierto

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La cantante Phoebe Bridgers anunció un nuevo tour que recorrerá Estados Unidos, Canadá y Europa. Si bien, esta serie de conciertos contará con una regla estricta: el público no podrá grabar vídeos ni tomar fotografías con sus teléfonos, según detalló EFE.



En este sentido, el equipo de la artista difundió un comunicado que publicó la revista People, en el cual detallan la estricta logística para los asistentes. Al ingresar a cada recinto, el personal guardará todos los teléfonos, relojes inteligentes y accesorios en fundas especiales. Es importante destacar que el público conservará estas fundas consigo durante todo el evento.

Por su parte, el personal de seguridad expulsará del recinto a cualquier persona que use un dispositivo no autorizado a lo largo de la presentación.

Nuevo tour



En otro orden de ideas, este tour representa su regreso a los escenarios en solitario desde su última gira en 2023. El viaje musical iniciará el próximo 15 de septiembre en Indianápolis, Estados Unidos, y visitará grandes urbes como Chicago, Toronto o Nueva York.

Posteriormente, la cantante cruzará el Atlántico hacia Europa, donde ofrecerá directos en Bélgica, Francia, el Reino Unido y Dinamarca.



Además, el proyecto tiene un fin solidario. La organización destinará un dólar de cada entrada que venda en los recintos estadounidenses a RAINN, una entidad que brinda apoyo y servicios gratuitos a las víctimas de violencia sexual, según informó EFE.

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