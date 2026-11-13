¡Después de 13 años! Taylor Swift prepara una presentación en uno de los escenarios que marcó sus inicios

Taylor Swift volverá a encontrarse con la música country en una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos. La artista fue anunciada como parte del espectáculo musical de los Premios CMA 2026, donde ofrecerá una presentación por primera vez desde 2013.

La noticia se conoció este viernes 13 de noviembre, luego de que ABC News adelantara la participación de la intérprete. El anuncio generó expectativa entre sus seguidores, quienes aguardaban novedades sobre los próximos movimientos de la estrella estadounidense.

La actuación tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre, durante la edición número 60 de estos galardones, que reconocen anualmente el trabajo de los principales representantes de la música country.

Taylor Swift volverá a cantar en los CMA después de 13 años

Para encontrar la última presentación musical de Swift en esta ceremonia hay que retroceder hasta 2013. En aquella edición, la cantante interpretó una versión acústica de "Red", uno de los temas que dio nombre a su cuarto álbum de estudio.

En esa oportunidad compartió escenario con Alison Krauss y Vince Gill, dos figuras reconocidas dentro de la música estadounidense. Desde entonces, la intérprete no había vuelto a ofrecer una actuación musical en los CMA, aunque sí asistió a la ceremonia de 2016 como presentadora de uno de los reconocimientos.

Su regreso adquiere un significado particular por la relación que mantiene con el género. Antes de convertirse en una figura dominante del pop internacional, Swift construyó sus primeros éxitos dentro del country, con canciones que le permitieron posicionarse en la industria musical.

Estos artistas también actuarán en la edición número 60

Taylor Swift no será la única figura destacada del espectáculo. La programación anunciada para los CMA 2026 incluye a artistas como Miranda Lambert, Ella Langley, Kacey Musgraves, Cody Johnson, Tucker Wetmore, Tim McGraw, Zach Top y The Red Clay Strays.

La ceremonia reunirá distintas generaciones de intérpretes y representantes de la música country, en una edición que tendrá un valor especial por cumplir seis décadas desde la creación de estos premios.

Taylor Swift llega a la gala después de otro récord musical

La participación de la cantante también coincide con un período de importantes reconocimientos. En septiembre de 2026, Swift alcanzó un nuevo récord en los MTV Video Music Awards (VMAs), al convertirse en la artista con más premios en la historia de esta ceremonia.

Uno de los galardones que recibió fue el de Video del Año por "The Fate of Ophelia". Durante su discurso, aprovechó para dedicar el reconocimiento a Dolly Parton, a quien mencionó como una figura fundamental.

"Quiero agradecer y dedicar este premio a una persona, sin la cual esto no estaría pasando. Esa persona es la máxima 'showgirl', Dolly Parton", expresó.

Ahora, la cantante se prepara para regresar a una ceremonia vinculada con sus comienzos profesionales. Su actuación en los CMA 2026 será uno de los momentos centrales de una celebración que reunirá a destacados nombres de la música country.p

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