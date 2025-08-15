Disputa legal entre Daddy Yankee y Mireddys González: una nueva confesión favorece al cantante

Suscríbete a nuestros canales

Daddy Yankee y Mireddys González volvieron a verse frente a frente, esta vez en una sala del tribunal federal en Puerto Rico.

Esta vez la audiencia cedió y es que, por primera vez, admitieron que sí se borraron mensajes y archivos de una computadora vinculada a las corporaciones del artista.

El equipo legal del intérprete de “Gasolina” sostiene que esta acción afectó directamente sus funciones como presidente y administrador, algo que el propio Daddy Yankee ha calificado como un obstáculo para su labor empresarial.

“Estamos solicitando al honorable tribunal que nos devuelvan cuatro años de registros que fueron eliminados. Esos archivos son vitales para las corporaciones”, explicaron sus abogados al salir de la vista.

El artista habla de calma y fe

A pesar de la tensión del caso, Daddy Yankee transmitió tranquilidad ante los medios. “Estoy en paz, tranquilo… todos los días amanezco contento, gracias al amor de Dios. Sonríele a la vida siempre”, declaró con una sonrisa, antes de retirarse escoltado por su equipo.

Por su parte, Mireddys González se mantuvo en silencio por indicaciones de su abogada, aunque más tarde, de manera breve, la expareja del artista comentó: “estoy bien, tranquila, que eso es lo más importante... siempre duele”.

Un proceso que aún no llega al final

El abogado de las demandadas aclaró que los hechos aceptados en esta etapa no son definitivos para el juicio. Sin embargo, la admisión sobre el borrado de archivos podría jugar a favor del cantante en el proceso legal. La próxima audiencia definirá si estos registros pueden ser recuperados y utilizados como evidencia.

