El drama de Mickey Rourke: el actor toca fondo tras desalojo inmobiliario

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El actor estadounidense Mickey Rourke resultó desalojado de la casa que tenía alquilada en la ciudad de Los Ángeles, EEUU, tras acumular casi 60.000 dólares de impagos y rechazar más de 100.000 dólares que sus fans reunieron para ayudarle a conservar la vivienda.

Por su parte, el actor nominado al Óscar por El Luchador, defendió por medio de un comunicado, que decidió no abonar más la renta porque el estado del inmueble, según su juicio, era inaceptable, según reseño Listín Diario.

Del mismo modo, Los Angeles Times informó que Rourke no respondió dentro del plazo legal de la demanda presentada contra él, razón por la cual el juez dictó una resolución en rebeldía a favor del propietario. El actor estadounidense le devolvió la posesión de la casa y dio por terminado el contrato correspondiente de alquiler.

De acuerdo con dicha información, el también guionista estadounidense, recibió el 18 de diciembre de 2025 un requerimiento formal de tres días para pagar la cantidad adeudada o abandonar la casa. Si bien, al no hacerlo, el propietario de la vivienda presentó el 29 de diciembre una demanda de desahucio en la cual reclamó 59.100 dólares de atrasos sobre una renta de 7.000 dólares al mes.

No obstante, el abogado del arrendador afirmó después, que su cliente había esperado casi un año antes de dirigirse a los tribunales. Además, señaló que el dueño de la casa intentó resolver la situación por medio de la vía privada. "Solo después de que esos esfuerzos fracasaran presentó una acción de desahucio para recuperar su propiedad", explicó el letrado según información de Listín Diario.

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