¿El hermano de Tini usó su dinero? Crece el escándalo familiar

El conflicto en torno al patrimonio de Tini Stoessel sumó un nuevo y sorprendente capítulo. La atención de la opinión pública, y sobre todo de la propia cantante, ahora se centra también en su hermano, Francisco "Fran" Stoessel. Esta situación se deriva directamente de la auditoría que la cantante solicitó para revisar minuciosamente el manejo de sus ingresos y el funcionamiento de diversas sociedades vinculadas a su carrera. En medio de este proceso de control, surgieron serios cuestionamientos sobre los negocios asociados a su hermano.

Hermano de Tini Stoessel



De acuerdo con lo revelado por la periodista Paula Varela en el programa de televisión "Intrusos", uno de los puntos que generó más dudas son los emprendimientos empresariales de Fran. Entre ellos, destaca especialmente el boliche "Banana" en la ciudad de Madrid

Cuestionamientos

La versión que circula con más fuerza sostiene que Tini planteó preguntas cruciales: ¿Cómo se financiaron exactamente esos negocios? ¿Por qué algunos de sus activos están a nombre de otras personas y no de él directamente?



Una de las frases atribuidas a la cantante resume la magnitud de estas dudas: "¿De dónde lo hizo? Si no trabaja Fran", mientras que también cuestionó si una parte considerable del dinero generado por su exitosa carrera terminó financiando, sin su consentimiento expreso, esos emprendimientos.

Finanzas de Tini

Este escándalo estalla en un momento en que Tini busca de forma activa esclarecer cómo se administraron sus ingresos durante los años en que su padre, Alejandro Stoessel, estuvo al frente de su representación profesional. La prensa argentina también señaló la existencia de sociedades y negocios que tienen vínculos estrechos con el entorno familiar de la cantante.

Padre de Tini



Hasta este momento, Francisco Stoessel no ofreció públicamente su versión de los hechos. No se pronunció sobre estas graves acusaciones que pesan sobre él. Por lo tanto, toda esta información se basa estrictamente en versiones periodísticas y en los cuestionamientos concretos que surgieron de manera natural en medio del proceso de auditoría que Tini lleva adelante.

Falta de pruebas

Es importante aclarar que estas dudas no se transformaron aún en hechos judicialmente comprobados. La auditoría, que en un principio comenzó su investigación sobre la gestión del padre de Tini, ahora también puso un potente reflector sobre su hermano, ampliando la investigación y profundizando el drama familiar.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube