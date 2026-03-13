El inesperado reencuentro de Gaby Espino y Fabiola Colmenarez en EEUU que revoluciona las redes

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Las reconocidas actrices venezolanas, Gabriela Espino y Fabiola Colmenarez encendieron las redes tras viralizarse un video donde ambas aparecen juntas, compartiendo con naturalidad mientras, aparentemente, hacen compras en algún supermercado de Estados Unidos.

Del mismo modo, durante el video, ambas figuras del talento venezolano muestran su buena energía, elegancia y carisma al momento de hacer las compras, lo que generó comentarios de admiración y nostalgia por su trayectoria y la belleza que continúan proyectando a pesar de los años transcurridos.

En el mismo orden de ideas, varios internautas resaltaron el orgullo de ver a las reconocidas artistas venezolanas compartiendo momentos de su vida diaria con la buena energía que siempre las ha caracterizado.

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