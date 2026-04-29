El nuevo giro sobre la disputa legal contra Laura Bozzo por difamación: Gabriel Soto Aclara

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El actor mexicano, Gabriel Soto, dio recientemente unas declaraciones a la prensa, quienes le preguntaron con respecto a las palabras de la conductora de televisión peruana, Laura Bozzo, quien aseguró hace pocos días que el intérprete no había participado durante la demanda en su contra sobre difamación y que la iniciativa legal solo la llevó a cabo la actriz mexicana, Irina Baeva y expareja de Soto.

Sin embargo, a través de dichas declaraciones, el intérprete aclaró que eso no era cierto y ratificó que la demanda la llevaron a cabo los dos durante el año 2020 a raíz de comentarios difamatorios realizados por Bozzo contra Soto y su entonces pareja, Baeva.

"Está equivocada. Fuimos ambas partes las que pusimos la demanda (...)", dijo el reconocido actor mexicano.

En otro orden de ideas, la prensa también le cuestionó si se sentía conmovido al ver afectada a Bozzo tras recibir la noticia sobre la derrota legal, "Siempre conmueve. Finalmente el objetivo no es lastimar a nadie. Es simplemente marcar una línea de respeto, ese es el objetivo", expresó Soto ante la interrogante.

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