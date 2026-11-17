El panorama de la música urbana registra un fuerte revuelo en las plataformas digitales tras las recientes declaraciones del cantante puertorriqueño Bryant Myers. El artista comparte una ambiciosa propuesta a través de sus historias en Instagram, donde expresa su intención de organizar una gira de conciertos para el año 2027. El proyecto busca reunir a los nombres más influyentes que marcan una época dorada dentro del movimiento urbano.

Detalles del proyecto



La iniciativa del intérprete contempla convocar a figuras clave del género como Anuel AA y Almighty en una misma tarima, un hecho que genera gran expectativa entre los seguidores del trap latino. Además de estos dos exponentes, el artista menciona la incorporación de otros reconocidos nombres de la escena musical, entre los cuales destacan Noriel, Anonimus, Miky Woodz, Juhn y Brytiago. Todos ellos comparten el mérito de impulsar el auge del trap en español durante su etapa de mayor expansión.

Trap



Esta propuesta nace con el propósito principal de revivir aquellos años en los que este grupo de artistas consolida las bases del trap en la región, dejando un repertorio de canciones icónicas que continúan vigentes en la memoria colectiva del público. Temas de la vieja escuela del movimiento acumulan millones de reproducciones y definen el estilo de una generación completa de oyentes.

Posible confirmación



Hasta el momento, la iniciativa constituye una idea planteada de manera directa por Bryant Myers a sus seguidores y no representa una gira confirmada por oficinas de manejo o productoras de espectáculos. Sin embargo, el artista lanza la consulta abierta en sus redes sociales para medir la receptividad de su fanaticada ante la posibilidad de concretar estos conciertos masivos.

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