El municipio Baruta amplía su oferta artística hacia los sectores más vulnerables con el lanzamiento del programa cultural “Nos Vemos en La Cancha”, una iniciativa gratuita que debuta este sábado 28 de noviembre a las 6:00 p. m. en la cancha del Gimnasio Vertical de Santa Cruz del Este. El proyecto surge como una extensión natural de “Nos Vemos en La Concha” y busca garantizar el acceso directo de las comunidades al teatro y a la música de alta calidad sin costo alguno para los asistentes.

Primera edición



La primera jornada cuenta con la puesta en escena de “Sangre en el diván”, montaje del Grupo Actoral 80 que dirige y protagoniza Héctor Manrique junto a Pedro Borgo en la dirección. Tras doce años de trayectoria en importantes escenarios de Venezuela y del exterior, esta pieza sobre el caso del psiquiatra Edmundo Chirinos llega por primera vez a un espacio deportivo comunitario. Los organizadores eligieron esta obra como símbolo de buen augurio, pues el mismo espectáculo inauguró en 2017 la exitosa propuesta impulsada por la gestión del alcalde Darwin González.

Otras actividades



Héctor Manrique destaca el valor social de llevar producciones de primer nivel a zonas que históricamente enfrentan barreras para disfrutar de las artes escénicas. Según el actor y director, muchas personas en sectores populares viven al margen de la oferta cultural y nunca tuvieron la oportunidad de presenciar una función teatral. Asimismo, resalta que esta acción se suma a otras políticas públicas vigentes en el municipio, como los conciertos en parques, las esculturas urbanas y los recorridos de “Caminarte”.

Foto: NDP

Foto: NDP

Foto: NDP

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Programación a partir de noviembre



Aunque la programación arranca en noviembre con teatro, el plan contempla una agenda variada que alternará espectáculos musicales y dramáticos en distintas comunidades baruteñas durante los próximos meses. La función inaugural tendrá lugar en la entrada de Santa Cruz del Este, zona cercana al Centro Comercial Concresa, Parque Humboldt, La Ciudadela y Terrazas del Club Hípico, con resguardo de seguridad y entrada libre para todo el público.

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