El video de Eduin Caz en el estudio de pilates que dejó a todos sin palabras

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El cantante mexicano e integrante de la agrupación musical "Grupo Firme", Eduin Caz, compartió un video en su perfil de Instagram done se evidencia su llegada al nuevo centro de pilates de su esposa, la empresaria e influencer mexicana, Daisy Anahy.

No obstante, el factor del video que dejó sin palabras a los seguidores del cantante, es que llegó con un grupo de hombres al lugar vestidos con outfits de mujer para ir a pilates.

Comentarios

Por su parte, la esposa del cantante comentó la publicación expresando que "Bien rifadoteessssss. Gracias por no tener una masculinidad frágil y darlo todo en pilates. Te amo".

Además, sus seguidores también comentaron la publicación, dejando comentarios como "Yo solo quiero ser una de ellas", "Solo tú podrías hacer que los demás hagan eso", "JAJAJAJAJA TE AMO ERES LO MÁXIMO".

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