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El video de Eduin Caz en el estudio de pilates que dejó a todos sin palabras

El cantante mexicano compartió un video en el centro de pilates de su esposa que dejó sin palabras a sus seguidores

Por Ana Maxiel Mariño
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 11:22 am
El video de Eduin Caz en el estudio de pilates que dejó a todos sin palabras
Foto: Milenio

El cantante mexicano e integrante de la agrupación musical "Grupo Firme", Eduin Caz, compartió un video en su perfil de Instagram done se evidencia su llegada al nuevo centro de pilates de su esposa, la empresaria e influencer mexicana, Daisy Anahy.

No obstante, el factor del video que dejó sin palabras a los seguidores del cantante, es que llegó con un grupo de hombres al lugar vestidos con outfits de mujer para ir a pilates. 

Comentarios 

Por su parte, la esposa del cantante comentó la publicación expresando que "Bien rifadoteessssss. Gracias por no tener una masculinidad frágil y darlo todo en pilates. Te amo". 

Además, sus seguidores también comentaron la publicación, dejando comentarios como "Yo solo quiero ser una de ellas", "Solo tú podrías hacer que los demás hagan eso", "JAJAJAJAJA TE AMO ERES LO MÁXIMO". 

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