¡En video! El actor Carlos Mata recibe un regalo muy venezolano durante su recuperación en Miami: así lo consintió su esposa

Un almuerzo con sabor a Venezuela se convirtió en el protagonista de la más reciente publicación de Carlos Mata. El actor compartió con sus seguidores un video grabado en una clínica de rehabilitación en Miami, donde mostró la sorpresa que recibió de su esposa: un plato tradicional que incluyó pabellón criollo, malta y una marquesa de chocolate.

La publicación permitió conocer otro momento de la recuperación que atraviesa el intérprete, quien ha mantenido informada a su comunidad digital sobre su evolución después de someterse a una intervención quirúrgica. Esta vez, el protagonista no fue un parte médico, sino un detalle familiar que le permitió disfrutar de algunos de los sabores asociados con sus recuerdos de infancia.

Pabellón, malta y marquesa: el detalle que recibió en Miami

En el video, Mata mostró los alimentos que su esposa llevó hasta el centro de rehabilitación. Con evidente entusiasmo, explicó que se trataba de un obsequio preparado por una arepera venezolana y destacó que no solo había recibido comida tradicional, sino también una de sus tortas favoritas.

"Miren con qué me consintió hoy mi esposa. Pabellón, malta y la torta de mi niñez, marquesa de chocolate. Ahí no quedó ni una miga"...

Durante la grabación también hizo referencia al origen venezolano del establecimiento que preparó la comida y comentó que, de haber tenido a sus seguidores cerca, habría compartido el almuerzo con ellos.

El gesto tuvo un significado especial para el intérprete, quien aprovechó la publicación para agradecer las muestras de afecto que ha recibido durante este período.

"Seguimos hacia adelante y en recuperación con el favor de Dios y su inmenso cariño. Los amo", expresó.

¿Cómo sigue Carlos Mata después de su cirugía cervical?

La aparición del actor ocurre después de un período complicado para su salud. Mata fue sometido a una intervención quirúrgica cervical en Miami el pasado 3 de septiembre de 2026, debido a problemas relacionados con los discos de la columna vertebral.

Posteriormente, su recuperación requirió nuevos procedimientos médicos. En una actualización compartida a comienzos de noviembre, explicó que había atravesado dos operaciones y tres intubaciones, circunstancias que afectaron su garganta y su capacidad para hablar con normalidad.

El artista también contó que experimentó dificultades para tragar y presentó disfonía, una alteración que afecta la calidad de la voz. Estas complicaciones influyeron en su alimentación y contribuyeron a que perdiera peso durante el proceso de hospitalización.

A pesar de las dificultades, Mata manifestó que había experimentado avances y que continuaba concentrado en las terapias necesarias para recuperar su condición física.

Desde que hizo pública su situación médica, Carlos Mata ha compartido diferentes mensajes para agradecer el respaldo de quienes han estado pendientes de su evolución. Sus publicaciones han permitido conocer algunos detalles de los procedimientos que enfrentó y de los retos que todavía forman parte de su rehabilitación.

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