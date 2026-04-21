¡En video! El K-pop innova sus shows con alta tecnología: Ten se luce en el escenario con increíble efecto

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El integrante del grupo de K-pop Ten llamó la atención del público tras protagonizar una llamativa escena en la que aparece sumergido en un líquido sin mojarse. La imagen, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó sorpresa entre sus seguidores debido al efecto visual casi irreal que presenta la grabación.

Lejos de tratarse de agua convencional, el material utilizado es Novec, un compuesto fluorado conocido por sus propiedades físicas especiales, lo que permite crear este tipo de experiencias visuales sin afectar la ropa, el cabello ni la integridad del cuerpo.

Un efecto visual creado con tecnología avanzada

El Novec es un líquido diseñado con baja tensión superficial, lo que significa que no se adhiere a las superficies de la misma forma que el agua. Esta característica permite que una persona pueda sumergirse en él y salir completamente seca, sin sensación de humedad en la piel o la vestimenta.

Este tipo de compuesto es utilizado principalmente en entornos tecnológicos e industriales, especialmente en sistemas de enfriamiento y protección de equipos electrónicos sensibles.

Por qué no moja ni deja residuos

Una de las propiedades más destacadas del Novec es que no conduce electricidad, lo que lo convierte en una opción segura para ciertos usos especializados en tecnología. Además, su composición evita que el líquido penetre en tejidos o materiales porosos como lo haría el agua tradicional.

Estas cualidades han permitido su uso en instalaciones artísticas, campañas visuales y producciones audiovisuales que buscan generar impacto a través de efectos reales sin necesidad de edición digital.

El impacto del momento en redes sociales

La aparición de Ten en esta instalación generó gran conversación entre fanáticos y usuarios, quienes destacaron el aspecto futurista de la escena. Muchos expresaron sorpresa al ver cómo el artista podía estar completamente inmerso en el líquido sin mostrar señales de estar mojado.

El video rápidamente se convirtió en tendencia, impulsado por la estética del efecto y la curiosidad sobre el material utilizado.

Tecnología y entretenimiento se cruzan en el K-pop

Este tipo de propuestas refuerza la creciente unión entre tecnología y entretenimiento en la industria del K-pop, donde los artistas suelen participar en conceptos visuales innovadores que combinan ciencia, arte y performance.

La experiencia protagonizada por Ten se suma a la lista de producciones que buscan explorar nuevas formas de presentación visual, aprovechando materiales y técnicas poco convencionales para generar impacto en el público global.

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