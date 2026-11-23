El concierto de Anuel AA en el Vive Claro de Bogotá, el sábado 21 de noviembre de 2026, terminó en medio de reclamos, abucheos y disturbios dentro del recinto. Esta fecha formaba parte del Real Hasta la Muerte Tour 2026 y representaba la única presentación del artista urbano puertorriqueño en Colombia durante el año, luego de que su concierto en Medellín se aplazara hasta 2027.

Retraso



El registro ante el PULEP fijaba el inicio del evento a las 07:00 p. m., mientras que Ticketmaster anunciaba la salida del intérprete a las 09:00 p. m. Sin embargo, el cantante apareció en la tarima cerca de las 11:30 p. m. y ofreció un repertorio breve de entre 30 y 50 minutos, según reportes de asistentes y medios presentes en el lugar. El creador de contenido Juanjo Guerrero, cercano a promotores, señaló en redes sociales que Anuel AA aterrizó alrededor de las 10:40 p. m. y que no fue posible extender el espectáculo por los permisos establecidos para el recinto.

Sin previo aviso ni despedida



El cierre del show ocurrió de forma abrupta cuando el artista abandonó el escenario sin despedirse, se encendieron las luces y se apagaron las pantallas. A partir de ese momento creció la molestia de los asistentes. Videos difundidos en plataformas digitales muestran a varias personas mientras levantan y arrojan sillas, botellas y otros objetos hacia la zona del escenario. Hasta el momento, las autoridades no divulgan un balance oficial sobre lesionados ni sobre el número de personas involucradas en los incidentes.

Quejas



Las quejas del público también apuntaron al valor de las entradas para el evento en el Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la capital colombiana. Los precios base oscilaban entre $ 200.000 y $ 900.000 pesos colombianos sin cargos por servicio, y el palco RHLM alcanzaba los $1.040.000 pesos con recargos adicionales. Varios compradores exigieron devoluciones o compensaciones a Iguana Producciones, AME Concerts y Ticketmaster Colombia. Ni el cantante ni las empresas organizadoras emiten hasta ahora un pronunciamiento público sobre la demora, la duración del espectáculo ni los hechos al final de la noche.

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