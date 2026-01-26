Embarazo

Fabiana Rodríguez y su esposo están en la dulce espera de su primer hijo (+Video)

La hija periodista Eduardo Rodríguez Giolitti confesó que tenía este "secreto guardado" desde el año pasado

Por Kim Reyes
Lunes, 26 de enero de 2026 a las 09:26 am
¡Felicidades! La periodista y ex miss venezolana Fabiana Rodríguez, sorprendió a sus seguidores tras anunciar, el pasado fin de semana, que está en la dulce espera de su primer hijo, junto a su esposo Giancarlo Memoli.

La noticia fue revelada con este emotivo video, acompañados de sus famosas mascotas, Cacao y Tambor, en el que además Fabiana muestra su pancita y lo felices que están con esta etapa de sus vidas. "Queremos contarles un secreto que tenemos guardado desde el año pasado", dijo la feliz pareja, noticia que generó muchas reacciones, entre esas las de su padre, el reconocido periodista Eduardo Rodríguez Giolitti.

"Tener un hijo es un antes y después glorioso. Dicen que los abuelos no se comparan con el sentimiento por los nietos. Gracias a Dios, Fabiana y Giancarlo. Sigamos juntos en este viaje que es la vida. Seré abuelo y le pondré todo el corazón", escribió Eduardo.

Giacarlo y Fabiana se casaron en el 2023, dos años después de su participación en el Miss Venezuela 2021, donde quedó de Primera finalista portando la banda de Distrito Capital.

 

