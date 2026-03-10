Fotos alarmantes: Jesús Navarro aparece conectado a electrodos tras cancelar show de Reik

Suscríbete a nuestros canales

El vocalista de la banda Reik, Jesús Navarro, explicó que su estado de salud físico le impidió cumplir con compromisos profesionales, razón por la cual canceló dos conciertos en Estados Unidos.

Del mismo modo, durante el pasado fin de semana, el cantante y compositor Jesús Navarro quien es el vocalista principal de la banda mexicana Reik, anunció la cancelación de una serie de presentaciones en EEUU, debido a un motivo de salud. No obstante, unas fotografías del cantante desde el hospital alarmaron a sus seguidores.

A su vez, las imágenes alarmantes fueron compartidas por el vocalista de Reik a través de sus redes sociales. Sin embargo, con esta acción no logró tranquilizar a sus fanáticos, de lo contrario, generó incertidumbre al no explicar detalles con respecto a su situación actual.

Si bien, el cantante mexicano aparece en dichas fotografías conectado a múltiples electrodos.

Foto: IG @chuynavarro

Cancelación de conciertos Reik

En otro orden de ideas, el anuncio de la cancelación de los conciertos en territorio estadounidense tomó por sorpresa a quienes esperaban con ansías ver a Jesús Navarro en escena. Sin embargo, la agrupación mexicana detalló a través de un comunicado difundido a través de las redes, que el cantante enfrentaba complicaciones en sus cuerdas vocales, por esta razón le resultaba imposible llevar a cabo las presentaciones pautadas anteriormente en Estados Unidos.

No obstante, el panorama cambió por completo cuando Navarro compartió imágenes desde el hospital en las cuales aparece el intérprete recostado en una cama clínica mientras recibía atención médica y se sometía a varios estudios.

Foto: IG @chuynavarro

En este sentido, las imágenes publicadas por el propio Jesús Navarro evidencian un contexto que llamó poderosamente la atención de la audiencia. Debido a lo que se refleja a través de las diferentes fotografías difundidas, dio pie a pensar que el estudio al que se sometió podría tratarse de una evaluación neurológica o una tomografía.

Finalmente, hasta el momento, el entorno del vocalista de Reik no ha dado más detalles con respecto al diagnóstico médico que generó como consecuencia su hospitalización, por ende, la incertidumbre crece entre sus seguidores.

Sin embargo, tras la preocupación que generaron las imágenes, Jesús Navarro detalló que ya se encuentra fuera del hospital y que actualmente está en casa, concentrado en su recuperación para regresar pronto a los escenarios.

Foto: IG @chuynavarro

Con información de El Heraldo

