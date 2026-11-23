La presentadora, actriz y comediante dominicana Francisca confirmó este lunes 23 de noviembre de 2026 que espera su cuarto hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Francesco Zampogna. La comunicadora dio la noticia en plena transmisión del programa Despierta América, de Univision, y en una entrevista exclusiva con la revista People en Español, donde posó junto a su esposo y sus hijos con fotografías que muestran su embarazo.

Agradecimiento



Durante la emisión matutina, previa al Día de Acción de Gracias, Francisca habló sobre los motivos de su agradecimiento y señaló primero a sus tres hijos antes de añadir que también agradecía por una cuarta bendición, momento en que mostró su vientre ante las cámaras y recibió las felicitaciones de sus compañeros en el estudio. En su conversación con People en Español, la dominicana expresó su emoción por este nuevo paso: "Me siento muy bendecida, muy agradecida, contenta, también pidiéndole a Dios mucha sabiduría".

Meses de gestación y nacimiento



Según detalló la conductora, cursa el tercer mes de gestación y espera el nacimiento de su bebé para mayo de 2027. Con este anuncio, la pareja pasará a formar una familia de seis integrantes junto a sus tres hijos: Gennaro Antonino, nacido en julio de 2021; Franco Raffaele, nacido en febrero de 2024; y Raffaella Eleonor, nacida en julio de 2025. Francisca relató con humor que su hijo mayor, Gennaro, preguntó al inicio: "¿Qué mamá, otro?", aunque luego mostró alegría por el nuevo hermano o hermana. También contó que Francesco reaccionó con gran ilusión y que se le salieron las lágrimas al darle la noticia.

Género del bebé



Respecto a la preferencia entre niño o niña, la presentadora aseguró que esta vez no tiene inclinación por ninguno de los dos sexos, ya que cuenta con dos varones y una niña, y solo pide salud. Asimismo, descartó tener más embarazos en el futuro tras este cuarto bebé, salvo una sorpresa de gemelos, y afirmó que con este nacimiento cierran esa etapa en su hogar.

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