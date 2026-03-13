¡Fuera de lo común! Daniel Sarcos revela la verdad detrás de la crianza compartida con Jorge Ramos

Suscríbete a nuestros canales

En una charla franca en el podcast de Rodner Figueroa, el animador Daniel Sarcos abrió su corazón al hablar de uno de los temas más sensibles para cualquier padre: la crianza compartida de su hija Carlota, fruto de su matrimonio con la también presentadora Chiquinquirá Delgado. Lo que llamó la atención fue la mención de Jorge Ramos, actual pareja de Delgado y figura clave en la vida de la adolescente, con quien Sarcos afirmó mantener una relación basada en el respeto.

A través de anécdotas y reflexiones, Sarcos describió cómo ha sido transitar ese camino complejo de convivir, criar y educar a una hija en medio de nuevas relaciones y estructuras familiares distintas.

Una crianza compartida que genera respeto mutuo

Durante el diálogo, Sarcos recordó que, aunque no comparte la convivencia diaria con Carlota, valora profundamente el rol que Jorge Ramos ha tenido en la vida de su hija. “Lo que sí sé es que ambos han hecho un gran trabajo”, dijo, refiriéndose tanto a Ramos como a cualquier otra persona que haya apoyado en la crianza.

El presentador reflexionó sobre su propia experiencia como padre y sobre lo que aprendió observando la relación entre su hija y quienes la han acompañado. “Por más que uno quiera, no es el día a día contigo, y sería injusto no estar agradecido con alguien de quien tu hija siempre habla maravillosamente bien”, expresó Sarcos, dejando claro que la gratitud y el respeto forman parte de la dinámica familiar que han construido.

Lecciones de vida y una relación sin animosidad

Sarcos también habló de su trayectoria personal, mencionando que ha pasado por varias etapas en su vida amorosa. “Tengo cuatro matrimonios y tres divorcios”, comentó con franqueza, antes de recalcar que su primera hija, María Victoria, le enseñó grandes lecciones sobre paternidad y reconocimiento hacia quienes aportan al bienestar de un hijo.

Al recordar episodios específicos, Sarcos admitió que la relación entre él y Ramos no es la típica que muchos podrían imaginar en un contexto de familias separadas, pero que han encontrado una convivencia sana para beneficio de Carlota. “Lo que les tengo es agradecimiento… por más que no comparta el día a día, hay respeto, y eso se nota en cómo mi hija habla de ellos”, agregó.

Momentos familiares y la vida de una adolescente

El presentador no dudó en mencionar también situaciones cotidianas que han compartido indirectamente, como la asistencia de Carlota a conciertos junto a Jorge Ramos. Comentó con humor que a veces se sorprende con lo divertida que puede ser la experiencia, al mismo tiempo que celebró que la joven esté creciendo bajo el cuidado de adultos que procuran su felicidad.

Con sinceridad y responsabilidad, Sarcos explicó que el camino de la crianza compartida no está exento de desafíos ni emociones complejas, pero que la base de toda relación sana entre adultos que comparten responsabilidades parentales debe ser siempre el bien de la hija. Su mensaje fue claro: aunque las circunstancias cambien, la prioridad permanece en el bienestar y desarrollo de Carlota.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube