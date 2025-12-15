George Clooney pone fin a su era de galán en Hollywood: la decisión que sorprendió a sus fans

Suscríbete a nuestros canales

George Clooney, uno de los rostros más icónicos de Hollywood, está listo para dejar atrás una de las facetas que más lo caracterizaron durante décadas: la del galán romántico. El protagonista de clásicos como Ocean’s Eleven y O Brother, Where Art Thou? ha anunciado que ha decidido no besar más a sus colegas en películas, un giro inesperado que él mismo atribuye a una conversación íntima con su esposa, la abogada internacional Amal Clooney.

Esta declaración deja claro que para Clooney, la familia y la perspectiva del tiempo han tomado protagonismo sobre las viejas glorias del cine romántico.

Un pacto con su esposa que marca el fin de una era

Según ha revelado en una entrevista reciente, la decisión de no protagonizar más escenas de besos con actrices fue producto de un diálogo con su esposa Amal, con quien está casado desde 2014 y con quien tiene mellizos.

Clooney explicó que, tras cumplir 60 años, reflexionó sobre su carrera y su imagen en pantalla, tomando como referencia la trayectoria de leyendas como Paul Newman, quien también optó por dejar atrás los besos cinematográficos en favor de una vida más centrada en lo personal.

Aunque no se trató de una orden de Amal, el actor subrayó que la conversación con ella lo llevó a replantearse qué tipo de roles desea asumir de ahora en adelante. Clooney enfatizó que, pese a sentirse en forma físicamente, el paso del tiempo es una realidad innegable que influye en sus prioridades tanto dentro como fuera del set cinematográfico.

De galán de Hollywood a nuevas prioridades artísticas

La revelación ha sorprendido tanto a fans como a críticos del cine. Clooney, quien construyó gran parte de su carrera interpretando personajes encantadores y seductores, ha decidido redefinir su enfoque profesional. Esto no significa que abandone la actuación muy al contrario, sino que busca apartarse de los papeles que requieran escenas románticas explícitas, inclinándose por historias y personajes más acorde con su etapa de vida actual.

Clooney sigue en actividad con varios proyectos en curso, incluyendo una adaptación televisiva y nuevas películas que prometen mostrar un lado distinto del artista. La industria y sus seguidores estarán atentos para ver si este nuevo capítulo en su carrera trae papeles tan memorables como aquellos que lo convirtieron en una estrella internacional.

