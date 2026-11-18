La capital venezolana se prepara para vivir una noche donde el lujo, la alta costura y la solidaridad convergen en un mismo escenario. El reconocido diseñador internacional Giovanni Scutaro convoca a los medios de comunicación, figuras públicas y amantes de la moda para anunciar los detalles oficiales de su próxima gran gala en Caracas. La emblemática Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes se convierte en el epicentro de la elegancia el próximo lunes 23 de noviembre, fecha elegida para develar su esperada colección Otoño-Invierno 2027 bajo el nombre de «Bizancio».

Detalles del proyecto



El proyecto creativo nace de un recorrido imaginario y fascinante que parte desde el histórico Castillo de Sant’Angelo en Roma hasta llegar a Constantinopla, la legendaria capital del Imperio Bizantino. Esta propuesta entrelaza la monumentalidad de la arquitectura romana con la opulencia de los mosaicos bizantinos, el brillo del oro y la majestuosidad de las joyas imperiales, traduciendo toda esa riqueza histórica en siluetas contemporáneas. Para el guardarropa femenino, Scutaro plantea una feminidad imponente mediante estructuras arquitectónicas que enaltecen la figura de la mujer, mientras que para el segmento masculino reafirma su indiscutible maestría en la sastrería clásica, utilizando tejidos nobles y una precisión milimétrica en cada corte.

Sentido humanitario



Más allá del despliegue estético, la pasarela mantiene un profundo sentido humanitario que caracteriza la trayectoria del modisto venezolano. La gala destina todos sus fondos a beneficio de la Fundación Juan Pablo Dos Santos, una iniciativa solidaria enfocada en el proyecto de rehabilitación integral para más de 350 niños con pérdida de extremidades, transformando la ayuda en prótesis funcionales, terapias especializadas y nuevas oportunidades de vida. Esta noble labor cuenta además con el respaldo institucional de la Fundación Hospital Ortopédico Infantil y CIREC, consolidando una red de apoyo invaluable para la infancia del país.



La producción del evento, apoyada firmemente por la Alcaldía de Baruta, abre sus puertas al público a partir de las 06:00 de la tarde para recibir a los invitados en una alfombra roja cargada de expectativas. La animación y conducción de la velada corren por cuenta de reconocidas figuras del medio artístico nacional como Ana María Simón y Albi De Abreu, quienes guían al público a través de un programa minuciosamente estructurado.

Presencia artística



El despliegue artístico sobre la pasarela incluye presentaciones musicales de alto nivel que enaltecen la velada. El célebre cantautor venezolano Frank Quintero ofrece una participación especial con sus grandes éxitos, mientras que El Sistema Nacional de Orquestas protagoniza un emotivo segmento que celebra el poder transformador de la música y la unión comunitaria en favor de los niños. A la programación se suman también la energía de Gustavo Elis junto a Manira, y un espectáculo en vivo a cargo de The Gibb Experience como un tributo memorable a la legendaria agrupación internacional Bee Gees.

Giovanni Scutaro



Con 37 años de trayectoria ininterrumpida y más de 120 desfiles presentados a lo largo de su carrera, Giovanni Scutaro consolida su posición como un referente indiscutible de la moda en el continente. Esta nueva apuesta demuestra que las pasarelas funcionan como plataformas vivas capaces de movilizar a la sociedad, unir voluntades y generar un impacto real en las comunidades más vulnerables de Venezuela.

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