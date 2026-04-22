Greeicy resalta su conexión con Venezuela y habla de la belleza latinoamericana con toda franqueza

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Greeicy volvió a captar la atención en redes sociales luego de publicar un video en su cuenta de TikTok donde habló sobre Venezuela y la impresión que le dejó su visita al país. La artista colombiana expresó que no ha podido sacar esa experiencia de su mente y destacó diversos aspectos que la marcaron.

El contenido se difundió rápidamente entre sus seguidores, quienes reaccionaron a sus palabras sobre la belleza y el carisma de la gente latinoamericana.

Un mensaje dedicado a Venezuela

En el video compartido en TikTok, Greeicy aseguró que Venezuela sigue presente en sus pensamientos por varias razones. La cantante recordó momentos vividos durante su estadía y dejó ver el cariño que guarda por el país.

La artista mencionó que su experiencia fue significativa y que conserva recuerdos especiales de los días que pasó allí.

La belleza latinoamericana según Greeicy

Greeicy también habló sobre la belleza de las personas en América Latina, destacando no solo la apariencia física, sino también la actitud, el sabor y la energía que, según explicó, caracteriza a la región.

En ese contexto, hizo una mención especial a Venezuela, país que resaltó dentro de sus comentarios.

Greeicy también dejó claro en tono relajado que se encuentra enamorada y enfocada en su familia, aunque señaló que eso no le impide reconocer la belleza de otras personas.

La cantante comentó que durante su visita disfrutó observando tanto a hombres como a mujeres, resaltando de manera divertida el atractivo de la gente venezolana.

Viral en redes sociales

El video no tardó en viralizarse en TikTok y otras plataformas, donde miles de usuarios reaccionaron a la naturalidad con la que la artista habló de Venezuela y de la identidad latinoamericana.

Las declaraciones fortalecieron aún más la conexión de Greeicy con el público venezolano, que respondió con mensajes de cariño y entusiasmo en redes sociales.

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