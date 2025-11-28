Hildemaro vuelve a Caracas con concierto íntimo

Suscríbete a nuestros canales

El salsero venezolano Hildemaro, conocido como "El sonero del amor", regresa a Caracas para un reencuentro exclusivo con su fanaticada. El cantante, quien acaba de culminar una gira internacional que lo llevó por más de 30 ciudades alrededor del mundo, eligió esta capital para poner el broche de oro a su tour 2025.

Aforo limitado

La cita es el 5 de diciembre en El Sótano Sala-Show. Bajo la producción de Eventos y Producciones Miranda, este concierto está diseñado para ser una experiencia inolvidable.

Con un aforo sumamente limitado, reservado para tan solo 250 personas, cada asistente podrá vivir de cerca el carisma que ha convertido a Hildemaro en una de las voces más queridas del género.

Un repertorio exitoso

El concepto del show, bautizado como "Con amor y como Nadie", promete un recorrido nostálgico por los temas que han marcado su trayectoria. El público podrá corear a todo pulmón himnos de la salsa como "Apago la Luz", "La Primera Vez", "Amanecí Contigo" y "Sin Tabú".

Además de los grandes éxitos, Hildemaro presentará en vivo su más reciente sencillo, "La Canción del Adiós", un tema que ya está arrasando en las plataformas digitales y que sumará un toque de novedad al repertorio.

Para más detalles y compra de entradas:

-Entradas a la venta en: @passline_venezuela

-Sigue la información en: @hildemarooficial, @elsotanoshow y @eventosyproduccionesmiranda

