Huáscar Barradas y el Deportivo Lara rinden homenaje a las víctimas de La Guaira

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El fútbol no solo se juega en la cancha; también vive en la memoria, la emoción y la fuerza de su gente. El Deportivo Lara dio una muestra clara de este principio al reunir a su plantilla, directivos, patrocinadores, invitados y periodistas en una velada especial que tuvo lugar en el Barquisimeto Golf Club, según reseñó una NDP.



En este sentido, el encuentro sirvió para reflexionar y buscar fortaleza colectiva a solo días del debut en el Torneo Clausura, pautado para este sábado 25 de julio.

Es importante destacar que el reconocido músico venezolano Huáscar Barradas lideró la jornada con su conferencia "Terquedad Inteligente", una ponencia que invitó a los presentes a cultivar la perseverancia y a transformar los momentos difíciles en oportunidades de crecimiento. Para cerrar la noche, el artista ofreció un concierto privado que llenó de emoción a todo el auditorio.

Tributo a las víctimas del terremoto



Si bien, el momento más profundo de la velada llegó con el tributo a los integrantes del fútbol nacional que perdieron la vida durante el doble sismo que azotó al estado La Guaira el pasado 24 de junio. Con este acto, el club larense rindió honores a la memoria de los caídos y renovó su pacto de entrega con toda la fanaticada.

Valores y calidad humana



Por su parte, el gerente de Mercadeo del club y productora de la actividad, Carito Navarro destacó que esta iniciativa refleja la visión humanista que promueven el presidente de la institución, José Antonio Quintero, y toda la junta directiva.



Además, Navarro explicó que la directiva buscó ofrecer un espacio de inspiración para el equipo, los socios estratégicos y los medios ante el impacto que generó la tragedia del 24 de junio. Afirmó además que la institución rindió este tributo a los compañeros caídos como un impulso para levantarse y luchar en su honor, tanto en la vida diaria como en el terreno de juego.



Del mismo modo, la productora enfatizó que el encuentro sirvió para expresar gratitud hacia todas las personas que respaldaron al club en su retorno a la competencia. Destacó que el plantel asume el Torneo Clausura desde el primer lugar de la tabla, con la meta de defender los colores y la pasión de todo un estado.

Foto: NDP

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