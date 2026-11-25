Inés María Calero, ganadora de Miss Venezuela 1987 y tercera finalista en Miss Universo 1987, compartió sus impresiones sobre la gala final de la edición 75 del Miss Universo en Puerto Rico, donde Clara Vegas Goetz obtuvo el puesto de segunda finalista. Durante un mensaje en video publicado en sus redes sociales tras el certamen, Calero elogió la personalidad de la representante venezolana, cuestionó el traje que lució en la etapa final y expuso su desacuerdo con los cambios en los requisitos de participación del concurso.

Postura de Inés maría Calero tras la participación de Clara Vegas Goetz



Calero definió a Vegas Goetz como una joven enfocada, brillante, auténtica, real y con deseos de comerse el mundo, y destacó su sencillez y potencial. Aseguró que se sintió identificada con ella y lamentó que el resultado final no favoreciera a la candidata venezolana. Con respecto a su imagen en la noche decisiva, Calero indicó que el vestido final no le gustó en lo particular y comentó que observó comentarios sobre el movimiento similar al agua, aunque prefirió destacar la elegancia que percibió en un traje dorado y la constancia de su presencia escénica.

Formato del certamen internacional



En su análisis sobre el formato del certamen, Calero afirmó que comprende la evolución del concurso y el respeto hacia la inclusión, pero manifestó su preferencia por un perfil tradicional de concursante sin matrimonio ni hijos, y con identidad femenina de nacimiento. Sostuvo que la competencia entre una mujer con experiencia de maternidad o matrimonio y una joven de 21 años con estudios e idiomas, pero con menos vivencias, plantea una diferencia de trayectorias, y sugirió crear certámenes distintos para esos grupos.

Miss Universo 2026



Calero también felicitó a Puerto Rico por el triunfo de Jennifer Barreto y extendió su saludo a todas las concursantes de la edición, que reunió a más de un centenar de aspirantes de distintos países. Asimismo, agradeció a los missólogos y seguidores que conversaron con ella tras la gala, evocó su propia participación en Miss Universo 1987 en Singapur y reiteró su afecto hacia la comunidad venezolana.

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