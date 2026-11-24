La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera y el deportista peruano Hugo García atraviesan un distanciamiento a cuatro meses del nacimiento de su bebé, Koa. El giro en la dinámica de la pareja llamó la atención en redes sociales tras el anuncio de Hugo García sobre un nuevo proyecto profesional en República Dominicana. A través de sus historias de Instagram, el exintegrante de programas de telerrealidad compartió un mensaje en el que expresó lo difícil que resulta separarse de su familia y confesó que extrañará mucho a los suyos durante esta etapa. En su publicación, señaló que transforma ese afecto en impulso para cumplir una meta laboral y pidió a sus seguidores que lo acompañen en este nuevo capítulo.

Especulaciones y rumores



El anuncio encendió comentarios y especulaciones sobre el estado actual del vínculo entre ambos, dado el corto tiempo transcurrido desde la llegada de su hijo. Mientras algunos usuarios mostraron apoyo ante la oportunidad profesional del deportista peruano, otros manifestaron inquietud por la distancia física en un momento clave para la crianza del pequeño. Hasta el momento, ninguno de los dos comunicó una ruptura definitiva, aunque la separación temporal por motivos laborales ya genera debate entre quienes siguen su historia.

Isabella Ladera y Hugo García



Isabella Ladera y Hugo García confirmaron su noviazgo a mediados de octubre de 2025, tras aparecer juntos en distintas ocasiones. En febrero de 2026, la pareja dio a conocer en exclusiva con la revista ¡HOLA! y en sus redes sociales que esperaban su primer hijo en común, mediante una fotografía en la playa donde ella sostenía una ecografía bajo el mensaje "Mitad tuya, mitad mía. Nuestro". Para la modelo venezolana representó su segundo hijo, después de Mía Antonella, fruto de una relación anterior, mientras que para Hugo García significó su debut como padre.

Nacimiento de Koa



El bebé, llamado Koa, nació en julio de 2026. Tras el parto, Isabella Ladera relató en sus redes sociales que atravesó un trabajo de parto de 26 horas con contracciones intensas y momentos de agotamiento extremo antes de recibir a su hijo. Por su parte, Hugo García celebró el nacimiento con mensajes emotivos sobre la felicidad de tener al recién nacido en brazos y el vínculo inmediato que sintió con él. Hoy, a cuatro meses de aquel nacimiento, el viaje del deportista a República Dominicana marca una nueva prueba para la pareja.

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