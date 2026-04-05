Jorge Ortiz de Pinedo habla del momento en que sospechó que algo no estaba bien en su salud: así supo que tenía cáncer

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El reconocido actor y productor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo compartió el impactante relato de cómo se enteró de que padecía cáncer, una experiencia que, según explicó, comenzó de forma aparentemente cotidiana pero terminó marcando un antes y un después en su vida.

Ortiz de Pinedo recordó que todo ocurrió cuando se preparaba para un estreno teatral en el Teatro “Panorama desde el puente”, momento en el que empezó a notar señales extrañas en su cuerpo sin imaginar la gravedad del diagnóstico que recibiría días después.

“Las camisas me quedaban grandes”: las primeras señales

El actor relató que fue su propia esposa quien primero notó algo inusual. Al probarse su ropa para el evento, se dio cuenta de que las camisas le quedaban más holgadas de lo normal. Inicialmente pensó que era un tema de talla o prendas equivocadas, pero pronto se repitió la situación con otras piezas de vestir.

Con el paso de los días, amigos cercanos también comenzaron a comentarle que se veía más delgado, lo que encendió las primeras alertas sobre una pérdida de peso sin explicación aparente.

La advertencia médica que cambió todo

De acuerdo con su testimonio, un médico amigo de la familia advirtió a su esposa que su estado no era normal y recomendó llevarlo de inmediato a consulta. Ortiz de Pinedo explicó que fue sometido a varios estudios y exámenes médicos que finalmente revelaron la verdad: un tumor de aproximadamente cinco centímetros ubicado en el pulmón, cerca del corazón.

El diagnóstico llegó acompañado de la primera gran pregunta que, según confesó, cualquier persona se hace en ese momento: “¿y a mí por qué?”, especialmente al no presentar otros hábitos de riesgo más allá del consumo de cigarrillo.

Cirugía de urgencia y extirpación parcial del pulmón

El actor detalló que en menos de una semana ya se encontraba en quirófano. Sin embargo, los médicos no pudieron retirar únicamente el tumor, por lo que fue necesario extirparle el lóbulo superior del pulmón izquierdo.

A pesar de la gravedad del procedimiento, Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que logró sobrevivir y salir adelante, convirtiendo su experiencia en un testimonio sobre la importancia de la detección temprana y la atención médica oportuna.

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