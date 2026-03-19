Kevin Spacey evita juicio tras pactar por caso de presunta agresión sexual

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El actor estadounidense Kevin Spacey llegó a un acuerdo extrajudicial con tres hombres que lo acusaron de agresión sexual en el Reino Unido, logrando evitar un juicio civil en el Tribunal Superior de Londres, según informaron medios británicos.

Se dice que tanto el actor como las “víctimas”, pactaron términos confidenciales, lo que llevó a la Justicia a suspender el procedimiento con el consentimiento de todos los implicados, pero sin revelar detalles del acuerdo ni las compensaciones.

Los demandantes indicaron que los hechos ocurrieron entre 2000 y 2015, cuando Kevin ejercía como director artístico del teatro londinense Old Vic, cargo que ocupó entre 2004 y 2013. Uno de los supuestos afectado, el actor Ruari Cannon, afirmaba que Spacey lo agredió sexualmente en 2013, cuando trabajan en la obra ‘Sweet Bird of Youth’ de Tennessee Williams, mientras que los otros dos, identificados en el proceso como LNP y GHI, denunciaron supuestos abusos en otras fechas.

Ahora, gracias a este acuerdo, la estrella de Hollywood evitará ir a juicio contra estos tres demandantes, un escándalo que no pasa desapercibido, después de que Spacey fuera absuelto en 2023 de nueve delitos sexuales en un juicio por la vía penal que tuvo lugar en Londres, relacionados con denuncias de cuatro hombres, entre ellos Cannon.

El juicio civil se había programado para octubre de este año, pero ahora queda sin efecto tras el pacto alcanzado entre ambas partes. El actor, famoso por películas como ‘American Beauty’ o la serie ‘House of Cards’, negó todos los cargos y sigue trabajando para limpiar su imagen de tantas polémicas.

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