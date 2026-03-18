La contundente respuesta de Mauricio Ochmann ante graves acusaciones de violencia

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El actor estadounidense, Mauricio Ochmann, negó a través de un comunicado las acusaciones de daños a propiedad privada, agresiones y amenazas en contra de una mujer de la tercera edad identificada como Ingrid Margarita.

Por su parte, Ochmann asegura, por medio del texto, que dichas acusaciones son completamente falsas, aclarando que se trata de un proceso legal en curso y confiando que la verdad saldrá a la luz.

Sin embargo, Mauricio Ochmann sí confirmó, de manera indirecta, la existencia de un proceso legal en su contra. Además, expresó que "Solamente quiero comentar que a lo largo de mi vida personal y profesional quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados a ayudar siempre cuando está en mis manos".

Por otro lado, el reconocido actor estadounidense aseguró que la información que circula en las redes sociales con respecto al tema, ha sido manipulada en su contra. "Los señalamientos de que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz", escribió el artista a través del comunicado.

Seguidamente, argumentó que "Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos. En este momento agradezco a quienes están conmigo y les pido comprensión al no poder aclarar y ampliar mis declaraciones como en otros momentos de mi vida".

Foto: ¡Siéntese Quién Pueda!

No obstante, no se conoce más información sobre el tema. Sin embargo, gracias a dicho comunicado, el actor Mauricio Ochmann ya está enfrentando la situación con sus abogados.

Es importante aclarar que recientemente, diferentes medios de comunicación dieron a conocer que el actor estadounidense, reconocido por sus protagónicos en telenovelas mexicanas y su romance con Aislinn Derbez, resultó denunciado por presuntos daños, amenazas y despojo.

En el mismo orden de ideas, la denuncia la hizo una mujer de la tercera edad llamada Ingrid Margarita, quien procedió legalmente en contra de Ochmann por motivos de diferencias con respecto a sus viviendas. Lo que se pudo conocer es que el actor llevó a cabo múltiples remodelaciones en una vivienda que posee en una unidad habitacional de Amatlán de Quetzalcóatl, Tepotzotlán, México; obras que habrían obstaculizado la entrada de la casa de la señora, según reseñó Milenio.

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