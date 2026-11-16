El reconocido exponente de la música urbana Jay Wheeler protagoniza un momento viral en las redes sociales tras compartir una anécdota sumamente divertida sobre su pequeña hija, Auunii. El artista puertorriqueño relata en sus plataformas digitales cómo la niña experimentó un auténtico flechazo por el famoso deportista argentino Rodrigo De Paul durante una reunión privada que contó con la presencia de diversas figuras del entretenimiento internacional.



La confesión del intérprete genera carcajadas y múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes siguen de cerca los detalles de esta historia entrañable. El cantante describe los pormenores del encuentro con total naturalidad, destacando la simpatía y el carisma que el mediocampista de la selección de Argentina demostró en todo momento ante la menor.

El inesperado encuentro social



Durante la reunión, el entorno albergaba a varios colegas del medio artístico, además de la presencia de Tini y su pareja, el propio Rodrigo De Paul. En medio del ambiente festivo, la pequeña Auunii fija su mirada en el deportista y muestra una fascinación inmediata que sorprende a los presentes. El artista urbano narra con picardía que su hija pierde la compostura ante el carisma del jugador, protagonizando escenas sumamente cómicas que dejan al descubierto la ocurrencia de la niña.



Sin ningún tipo de timidez, la infanta se acerca al futbolista y le formula preguntas directas sobre la posibilidad de marchar juntos a casa. Lejos de mantener una postura distante, el deportista reacciona con absoluta cordialidad, le toma la mano y le propone unos pasos de baile al ritmo de la música ambiental. La pequeña acepta la invitación y comparte un momento lúdico con el centrocampista ante la mirada atónita de su progenitor.

Celos paternales y reacciones en el mundo digital



El músico confiesa que experimenta una mezcla de emociones mientras observa la escena, bromeando sobre un supuesto enojo interno que rápidamente se transforma en diversión y orgullo. El intérprete admite entre risas que siente un leve toque de celos por primera vez en su vida, consciente de que los años futuros traerán nuevos retos sentimentales con el crecimiento de su hija. Sin embargo, el artista destaca la calidad humana del jugador argentino, describiéndolo como un hombre humilde, agradable y sumamente atento.



Las declaraciones del cantante generan un gran impacto en las redes sociales, donde los usuarios celebran la espontaneidad de la niña y la complicidad del padre. Los videos y fragmentos de la transmisión superan los miles de reproducciones, consolidando una muestra más de la cercanía que el artista mantiene con su comunidad virtual al compartir los momentos más tiernos de su faceta como padre.

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