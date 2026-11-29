Luis Miguel prepara un anuncio clave para el próximo jueves 3 de diciembre de 2026. La cuenta oficial de Spotify México en Instagram encendió el entusiasmo de sus seguidores al publicar una fotografía del intérprete mexicano con un imponente sol detrás de su rostro. La imagen contiene únicamente el nombre del artista y la fecha del 3 de diciembre, sin texto adicional que revele el formato exacto del proyecto.

Últimos lanzamientos



Aunque ni el cantante ni su equipo de representación han confirmado los detalles oficiales, distintas pistas apuntan a su regreso musical tras nueve años sin publicar canciones inéditas en un álbum de estudio. Su última producción discográfica, titulada "¡México por siempre!", salió al mercado el 24 de noviembre de 2017 con temas tradicionales como "La fiesta del mariachi" y "Soy lo prohibido", y obtuvo el premio Grammy a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana en 2019.

¿Nuevo disco o nueva canción?



El periodista de espectáculos Alex Rodríguez informó en sus redes sociales que el lanzamiento del 3 de diciembre corresponde a una nueva canción y no a un disco completo, aunque el sencillo funcionaría como el primer adelanto de una producción mayor para los próximos meses. A esta versión se suma una fotografía que circuló en octubre de 2026, donde Luis Miguel apareció dentro de un estudio de grabación en Los Ángeles junto al guitarrista y productor estadounidense Paul Jackson Jr. y al ingeniero de sonido Dave Reitzas, colaborador habitual en ¡México por siempre!.

Nuevo tour



El posible estreno musical coincide con la antesala de su próxima gira mundial. El pasado 21 de septiembre de 2026, el artista confirmó en su cuenta de Instagram el Luis Miguel Tour 2027, espectáculo con el que volverá a los escenarios tras el éxito de su gira internacional de 2023 y 2024. Por ahora, el público aguarda la llegada del 3 de diciembre para conocer el título del tema y el alcance de esta nueva etapa en sus más de cuatro décadas de trayectoria.

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