La genética de Brendan Fraser: su hijo menor revoluciona las redes

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El hijo menor de Brendan Fraser, Leland Francis Fraser quien recientemente se volvió viral debido a su apariencia misteriosa, cabello pelirrojo y estilo que varios usuarios compararon con personajes de la saga Crepúsculo.

Sin embargo, no solo llamó la atención de todas por su apariencia, Leland también está actualmente construyendo su propia carrera como músico pues forma parte de la banda The Alligators, se encarga de tocar la guitarra y comparte su pasión por el rock.

Por otro lado, también está dando sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Si bien, hasta ahora el joven ha participado en editoriales de moda y pasarela, según reseñó el portal Nueva Mujer.

Finalmente, todo apunta a que Leland Fraser podría convertirse en el nuevo "crush" de internet.

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