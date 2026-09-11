La insólita razón por la que expulsaron a Gala Montes de La Casa de los Famosos

La controversia sacude nuevamente al espectáculo mexicano tras las recientes declaraciones de Gala Montes. La actriz decidió romper el silencio para ofrecer su propia versión sobre su drástica partida de La Casa de los Famosos México. Aunque las primeras noticias indicaban un abandono voluntario, la artista desmintió esta narrativa y aseguró que la producción la expulsó del recinto sin su consentimiento.

Inicio del conflicto



Según el testimonio de la joven, los problemas iniciaron durante un episodio rutinario dentro de la casa. Ella comenzó su periodo menstrual y acudió de inmediato al almacén para solicitar un tampón de emergencia. Para su sorpresa, la producción le negó el producto de higiene personal. Poco tiempo después de esa solicitud, el equipo del programa tomó la decisión unilateral de retirarla del inmueble. Montes cuestionó duramente la medida y recalcó que ella no tenía ningún deseo de abandonar la competencia en esa etapa inicial.

Rumores de violencia



Por otro lado, la intérprete aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores sobre un presunto acto de violencia dentro del recinto. La periodista Joanna Vega-Biestro difundió previamente que la participante agredió físicamente a la psicóloga del proyecto. Gala rechazó de forma tajante esa versión y explicó el origen real del conflicto con la especialista.

Diagnóstico falso



La artista relató que la psicóloga intentó diagnosticarle un supuesto brote psicótico sin fundamentos claros. Durante esa conversación, la profesional mencionó discrepancias con los acuerdos previos y expresó una supuesta preocupación por el estado mental de la actriz. Esas palabras molestaron profundamente a la concursante debido a las incongruencias del discurso, pero reiteró que en ningún momento recurrió a la fuerza física contra la mujer.

Conflicto con la prensa



La molestia de la celebridad aumentó ante las difusiones de la prensa. En una declaración llena de coraje, lanzó advertencias directas hacia la comunicadora Vega-Biestro. La acusó de inventar falsedades para dañar su reputación ante el público y aseguró que respondería con firmeza ante esos ataques verbales.

Postura de Gala Montes frente a los realities



Este nuevo episodio abre un debate serio sobre el trato a los participantes dentro de los realities de televisión y el manejo de la información en los medios de comunicación. La postura de la actriz deja clara su intención de defender su nombre y desmontar las historias falsas que giran en torno a su carrera.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube