El cineasta estadounidense Quentin Tarantino, de 63 años, y su esposa, la cantante, modelo y actriz israelí Daniella Pick, de 43, celebran el nacimiento de su tercer hijo, un varón. Un representante de la familia confirmó la noticia a la revista estadounidense People el domingo 22 de noviembre de 2026 mediante un breve comunicado oficial. En el mensaje, el portavoz señaló que la pareja siente una enorme alegría al anunciar la llegada del nuevo integrante de su hogar.

Detalles del nuevo integrante de la familia



Hasta ahora, los padres mantienen en estricta reserva tanto el nombre del recién nacido como la fecha exacta y el lugar del alumbramiento. Esta discreción coincide con el manejo habitual de su vida privada y también con la costumbre judía de anunciar el nombre de los niños varones ocho días después del nacimiento, tras la ceremonia religiosa correspondiente. Con este bebé, la familia pasa a tener cinco miembros, pues el niño se suma a sus dos hermanos mayores: Leo, de seis años, quien nació en febrero de 2020 en Israel, y Adriana, de cuatro años, nacida en julio de 2022.

Historia de amor entre Quentin Tarantino y Daniella Pick



Tarantino y Pick coincidieron por primera vez en 2009 durante la gira promocional de la película Bastardos sin gloria (Inglourious Basterds) en territorio israelí. Tras varios años de relación intermitente, retomaron su noviazgo en 2016, anunciaron su compromiso en el verano de 2017 y contrajeron matrimonio en noviembre de 2018 durante una ceremonia íntima en Los Ángeles.

Vida actual



En la actualidad, el director de clásicos como "Pulp Fiction" y Había una vez en Hollywood divide su residencia entre Tel Aviv y Los Ángeles. En declaraciones previas, el realizador destacó la tranquilidad que encuentra en Israel para equilibrar su carrera cinematográfica con la crianza de sus hijos. De hecho, durante el último año adquirió una propiedad en Tel Aviv valorada en 13,8 millones de dólares con planes de construir una nueva vivienda familiar, mientras mantiene su residencia en Hollywood Hills, donde en septiembre de 2026 la policía atendió el ingreso de un intruso que huyó sin causar daños.

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