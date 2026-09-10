La verdad tras el polémico video de Ninel Conde y Aylín Mujica

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Una intensa controversia sacudió el foro de "Top Chef VIP" esta semana. Varias publicaciones en internet acusaron a Ninel Conde de emitir comentarios despectivos hacia su compañera de producción, la cubana Aylín Mujica. Ante el rápido avance de las críticas en las plataformas digitales, la famosa celebridad mexicana decidió dar la cara e interrumpió el silencio con una contundente aclaración en su cuenta oficial de Instagram, según lo informó People en Español.

Respuesta de Ninel Conde



En sus declaraciones digitales, la artista azteca expresó una profunda consternación ante la situación. Explicó que el equipo de postproducción de la cadena Telemundo alteró la secuencia del material grabado, lo cual distorsionó por completo la intención de sus palabras. Según sus afirmaciones, ella jamás dirigiría burlas u ofensas hacia la actriz caribeña, y mucho menos se atrevería a lastimarla en relación al lamentable fallecimiento de su hijo.

Malentendido



Como madre, la cantante calificó el malentendido como una falta de respeto preocupante. Reafirmó el aprecio que siente por la memoria del hijo de su colega y por la audiencia del reality show. Además, confirmó que entabló conversaciones directas con la producción del programa para exigir explicaciones claras sobre los cortes del episodio, según lo detalló People en Español.

Palabras de Aylín Mujica



Para eliminar cualquier duda entre el público, la propia Aylín Mujica apareció en un video reciente junto a la mexicana para ofrecer su versión de los hechos. La villana de telenovelas emblemáticas como "Marina" y "Corazón valiente" descartó cualquier tipo de fricción con su amiga. Afirmó que confía plenamente en ella y confirmó que la edición del show manipuló el contexto real de la conversación.

Encuentro de estrellas



Durante este encuentro frente a la cámara, ambas estrellas reafirmaron la fortaleza de su vínculo afectivo. La cubana recordó con gratitud el comportamiento de la intérprete mexicana durante sus días más oscuros, e indicó que la artista permaneció a su lado de forma incondicional desde el primer instante en que ocurrió la lamentable tragedia personal.

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