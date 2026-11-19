La banda venezolana Rawayana recibió un homenaje en las calles de Madrid con la presentación de la menina "Patria", una escultura urbana dedicada al grupo y a su álbum de estudio "¿Dónde es el after?". La obra quedó instalada en el cruce de la calle Serrano, 36, con Goya, en la capital española, dentro del proyecto de arte urbano Meninas Madrid Gallery.

Joaquín Salim



El artista plástico y diseñador venezolano Joaquín Salim pintó y elaboró la figura para rendir tributo a la agrupación y a su producción discográfica. A través de sus historias de Instagram, Salim resumió el motivo de la pieza con una frase directa: "Hice esta para los chicos". El diseño de la escultura incorpora elementos gráficos vinculados a la banda, como el nombre Rawayana en tipografía amarilla y la pregunta "¿Dónde es el after?" sobre un vestido verde con motivos florales en tonos oscuros y vivos.



Joaquín Salim nació en Caracas, estudió diseño gráfico en el Centro de Diseño Digital y cursó una maestría en Bellas Artes en el Savannah College of Art and Design (SCAD). Su trayectoria combina dirección creativa en publicidad, arte urbano y diseño visual ligado a la industria musical, con exposiciones individuales y colectivas en ciudades como Caracas, Nueva York, Los Ángeles, Miami y Madrid.

Detalles de la escultura



La escultura rinde homenaje a una de las etapas más visibles de Rawayana, agrupación caraqueña que lanzó el álbum ¿Dónde es el after? el 1 de enero de 2026 bajo el sello Brocoli Records. El disco reúne 23 canciones con colaboraciones de artistas como Manuel Turizo, DannyLux, Elena Rose, Justin Quiles, Jowell & Randy, Magic Juan, Mazzarri, Carín León, Grupo Frontera, Servando & Florentino y Joaquina.

Rawayana



La producción de Rawayana obtuvo nominación a Álbum del Año en los Latin Grammy 2026, lo que consolidó el alcance internacional del grupo tras años de proyección en la escena alternativa y pop latino. Con la instalación de "Patria" en Madrid, el proyecto Meninas Madrid Gallery suma una referencia directa a la música contemporánea venezolana en el espacio público de la ciudad.

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