Michael J. Fox expresó su molestia tras un informe erróneo sobre su muerte

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El actor Michael J. Fox se pronunció indignado a través de sus redes sociales, para desmentir rumores sobre su muerte, luego de que esta semana se publicara un informe en CNN, que aseguraba que la estrella de ‘Regreso al futuro’ había fallecido.

Y es que CNN publicó por error una noticia y un video titulados ‘Recordando la vida del actor Michael J. Fox’, dando a entender que la estrella de Hollywood había muerto. Tras darse cuenta de la publicación, la cadena eliminó la noticia, admitió el error y pidió disculpas a Fox y su familia en un comunicado.

“Cambias a MNSBC, o como se llamen ahora; te echas agua hirviendo en el regazo; llamas a tu esposa, con suerte estará preocupada pero tranquilizadora; te relajas, esto pasa una vez al año; o te preguntas, ¿qué carajos? Pensé que el mundo se acababa, pero al parecer solo soy yo y estoy bien. Con cariño, Mike”, escribió Fox en sus redes sociales, con ese humor que lo caracteriza.

Fox fue diagnosticado a los 29 años con Parkinson. Desde entonces, ha dedicado gran parte de su carrera a concienciar sobre esta enfermedad.

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