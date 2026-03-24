Miley Cyrus celebra los 20 años de ‘Hannah Montana’: Así fue el recuentro del elenco

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La cantante y actriz Miley Cyrus celebró junto a Disney, el 20 aniversario de la serie “Hannah Montana”, con un especial acompañada de todo el elenco y familia, que llenó de nostalgia a sus fanáticos.

Aunque parece increíble, ya han pasado dos décadas desde que se estrenó la famosa serie de Disney Hannah Montana, que lanzó a la fama a Miley Cyrus, un personaje que se convirtió en todo un fenómeno de su generación y que hoy recuerda con mucho cariño en un documental dedicado a esta producción. El especial se estrenó este martes en Disney+ y abre las puertas a un encuentro con todo lo que fue esta serie.

“Fue el esfuerzo, la lealtad, el apoyo de los seguidores lo que hizo posible mi vida más allá del espectáculo, y por eso estoy muy agradecida a todos y cada uno de vosotros”, dijo la cantante estadounidense anoche en Los Ángeles durante la presentación del documental.

En este documental de una hora, Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart en Malibú (EE.UU.). También aparecen los padres de Miley, quienes fueron clave para su carrera, ya que la acompañaron durante su paso por Disney cuando era aún menor de edad. Su madre, Tish Cyrus, reflexiona sobre el impacto de la fama temprana mientras rememoran detalles del vestuario futurista del personaje. El reencuentro familiar se completa con su padre, Billy Ray Cyrus, para contar anécdotas del rodaje y el proceso de preparación para las audiciones de la serie.

“Hannah Montana me hizo estrella, pero mis seguidores me dieron esta vida”, con esta frase llena de reflexión y nostalgia,

Miley cierra este especial, agradecida con este personaje que la catapultó en la industria y que le abrió paso a convertirse en la estrella musical que es hoy en día.

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