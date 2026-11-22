Miley Cyrus y el músico Maxx Morando contrajeron matrimonio el sábado 21 de noviembre de 2026 en una ceremonia privada y al aire libre en Palm Springs, California, según confirmaron diversos medios internacionales. La pareja celebró su unión junto a familiares y amigos cercanos en una propiedad con jardines y piscina, identificada por reportes como una antigua finca vinculada a Frank Sinatra, en un entorno discreto alejado del ruido mediático habitual de Hollywood.

Detalles de la boda



El enlace llegó en una fecha especial para la cantante, ya que celebrará su cumpleaños número 34 el lunes 23 de noviembre. Para la ocasión, Cyrus lució un vestido blanco de satén de manga larga, con cola y espalda descubierta, acompañado por un recogido sencillo y zapatos de salón blancos en punta. Morando, baterista de la banda Liily, optó por un esmoquin negro clásico con un ramillete en la solapa y mantuvo su cabello largo suelto, mientras los asistentes respetaron un código de vestimenta sobrio en tonos oscuros y blanco para la novia.



Los novios intercambiaron sus votos bajo un arco adornado con flores y velas blancas junto a la piscina. Durante la lectura de sus palabras, la intérprete de Flowers se mostró profundamente conmovida y se secó las lágrimas mientras sostenía una tarjeta doblada. Entre los asistentes figuraron su madre Tish Cyrus y su hermana Noah Cyrus, además de reportes que señalan el reencuentro familiar con su padre Billy Ray Cyrus.

"M+M" historia de amor



La celebración incluyó una cena de ensayo el viernes previo, de la cual trascendieron imágenes con arreglos en tonos carmesí y menús con las iniciales "M+M". La historia entre ambos comenzó en 2021 tras una cita a ciegas organizada por un contacto en común. Con el paso de los años, la conexión personal también se reflejó en lo profesional, con colaboraciones musicales en discos como Endless Summer Vacation y Something Beautiful, además de presentaciones conjuntas en el escenario.

Propuesta de matrimonio



Morando le pidió matrimonio a Cyrus en octubre de 2025 durante un viaje por Japón, específicamente en Kioto tras pasar por Tokio, y el compromiso se hizo público en diciembre de ese mismo año cuando la cantante lució su anillo en la alfombra del estreno de Avatar: Fire and Ash. Este enlace representa el segundo matrimonio de Cyrus, quien estuvo casada con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2019, con divorcio formalizado en 2020. Con esta ceremonia íntima, la cantante y el músico inician una nueva etapa juntos tras casi cinco años de noviazgo.

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