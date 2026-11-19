La representante de Venezuela en el certamen Miss International 2026, Valeria Di Martino, compartió con sus seguidores los detalles de su atuendo para el octavo día de actividades oficiales en Tokio, Japón. A través de una publicación conjunta con la cuenta oficial de la Organización Miss Venezuela en Instagram, la joven modelo de 21 años mostró una serie de fotografías donde luce un conjunto sastre de corte clásico y estética invernal.

Detalles del atuendo



El vestuario, obra de la diseñadora Monizy Fornes, consta de una chaqueta entallada y una falda tubo a la rodilla en tejido tweed que combina hilos blancos y negros. La pieza destaca por sus llamativos detalles en color rojo intenso: un amplio cuello de pelo sintético, puños a juego, ribetes en el cierre frontal y cuatro bolsillos con botones plateados. Di Martino complementó el conjunto con zapatos de tacón negros, pendientes brillantes y su cabellera rubia suelta con ondas suaves y volumen.

Publicación



Junto al carrusel de imágenes, la soberana venezolana expresó su entusiasmo por la experiencia que vive en territorio asiático con un breve mensaje en inglés: "Octavo día en Miss International y no podría amarlo más. Gracias. Agradecida". La publicación superó rápidamente los cinco mil «me gusta» y generó cientos de comentarios de apoyo por parte de fanáticos, figuras del entretenimiento y exreinas de belleza como Irene Esser y Marianela Ancheta.

Valeria Di Martino en Japón



La zuliana, nacida el 16 de agosto de 2005 y estudiante de Medicina en la Universidad del Zulia, cumple una exigente agenda en Japón desde su arribo el pasado 9 de noviembre. Durante las jornadas previas de concentración, Di Martino también acaparó la atención del público y la prensa especializada con otras propuestas de moda, entre ellas un traje típico inspirado en la cultura wayúu y un corsé en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, ambos del diseñador Nidal Nouaihed, además de un conjunto amarillo de Mirian Rodríguez y un traje sastre rojo de Ella Boutique Miami.

Noche final



Con este desempeño, la también impulsora de proyectos sociales a través de la fundación FUNDAVIDA consolida su camino hacia la gala final de la sexagésima cuarta edición del concurso. El evento decisivo tendrá lugar el próximo miércoles 25 de noviembre en el Kanadevia Hall (antes conocido como Tokyo Dome City Hall) en Shibuya, Tokio, escenario donde la actual reina colombiana, Catalina Duque, entregará la corona a su sucesora y donde Venezuela aspira a conquistar su décimo título en la historia de esta competencia.

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