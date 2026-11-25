Amanda Dudamel, Miss Venezuela 2021 y primera finalista del certamen universal en Nueva Orleans, compartió sus impresiones tras conocer los resultados finales de la competencia en Puerto Rico y dedicó palabras de afecto a Clara tras su participación como primera finalista. La diseñadora y exreina de belleza habló sobre el impacto emocional de la jornada, reconoció el desempeño de la representante de Puerto Rico y destacó el esfuerzo de Clara durante todo el año de preparación.

Postura de Amanda Dudamel



En su testimonio, Dudamel explicó que la noche despertó recuerdos personales de su propia experiencia en los concursos internacionales y confesó que sintió un vacío en el pecho al ver que el triunfo no correspondió a Venezuela. La exsoberana señaló que la candidata de Puerto Rico mostró solidez desde el inicio de la contienda y afirmó que no existe motivo para cuestionar su presencia en lo más alto. Sin embargo, aclaró que su mirada como venezolana la llevó a sentir orgullo por Clara y a mantener la esperanza de verla con la corona.

Mérito de Clara Vegas Goetz



Dudamel sostuvo que la corona debía regresar a Venezuela en esta edición y consideró que Clara reunió méritos suficientes para alzarse con el título, en igualdad de condiciones con la representante de Puerto Rico. Añadió que una noche de competencia define a una sola ganadora y extendió sus felicitaciones a la delegación puertorriqueña, aunque reiteró que su corazón quedó con un hueco grande ante el desenlace.

Orgullo criollo



La exreina de belleza subrayó que el resultado final no resta valor al recorrido de Clara ni al orgullo que despierta su desempeño. Resaltó su entrega, su preparación constante y su dedicación a lo largo de un año entero de trabajo, además de enfatizar que dejó en alto el nombre de los venezolanos. Al cierre de su mensaje, felicitó a Clara, le aseguró el cariño del público y afirmó que todo el país siente orgullo por su labor.

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