La vigesimoséptima edición de los Latin Grammy reúne a miles de fanáticos y colegas en Las Vegas para presenciar un momento histórico dentro de la industria musical. La Academia Latina de la Grabación distingue al puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, con el codiciado título de Persona del Año 2026. Esta celebración marca un hito definitivo, ya que la institución otorga este reconocimiento por primera vez a un máximo exponente del género urbano.

Latin Grammy 2026



El evento especial transcurre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde cerca de dos mil invitados presencian el tributo a tres décadas de carrera artística. Diversas personalidades de la industria desfilan por la alfombra roja para aplaudir al pionero del reguetón. Artistas como J Balvin, Feid, Nathy Peluso, Farruko, Pablo Alborán, Pedro Capó, Elena Rose y el salsero Oscar D'León interpretan los mayores éxitos del homenajeado. Las presentaciones musicales abarcan desde himnos generacionales como «Gasolina» hasta temas recientes, mientras leyendas del rap estadounidense como LL Cool J y The Sugarhill Gang suman su respeto al legado del puertorriqueño.



Durante la emotiva ceremonia, el artista comparte el momento con su madre, Rosa Rodríguez, quien lo acompaña en primera fila para presenciar el cariño de sus colegas. Al subir al escenario para recibir el galardón de manos de J Balvin y LL Cool J, el cantante pronuncia palabras profundas sobre la salud mental, el carácter y la superación personal. El intérprete reflexiona sobre los vacíos que deja el éxito comercial masivo y destaca la importancia de la fe y el liderazgo con servicio.

Daddy Yankee



Los organizadores del evento resaltan que la contribución del artista trasciende las listas de popularidad, pues su visión transforma las reglas comerciales de la industria latina a nivel global. Colegas de distintas generaciones coinciden en que la perseverancia del boricua abre las puertas internacionales para miles de compositores y cantantes del continente. Con esta distinción, la Academia Latina de la Grabación sella oficialmente una etapa dorada para la música urbana y consagra al "Big Colegas de distintas generaciones coinciden Boss" como una leyenda viviente de la cultura hispana.

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