Nacho recorre las calles de Maracaibo: el viaje que da vida a su reciente estreno con Chyno Miranda y Caibo

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El cantante venezolano Nacho paralizó las redes sociales tras recorrer los puntos más icónicos de Maracaibo en un viaje cargado de nostalgia y ritmo junto a su esposa Melany Mille.

Además, esta travesía funciona como tributo directo a "Mar-a-Caibo", una de las piezas centrales de su nuevo álbum junto a Chyno Miranda, en el cual colaboran con la agrupación zuliana Caibo, el músico y compositor Huascar Barradas y el cantautor Rafael "El Pollo" Brito para la creación de dicho tema.

Una experiencia radial convertida en disco



En otro orden de ideas, el esperado regreso del dúo dinámico toma forma en "Radio Venezuela", una producción innovadora que transporta al oyente a una sintonía nacional. Si bien, el álbum presenta una estructura única: 14 canciones inéditas se entrelazan con 5 audios narrativos que recrean la experiencia de escuchar una emisora en vivo, rindiendo homenaje a la cultura sonora del país.

El tributo a la "Tierra del Sol Amada"



Por su parte, Nacho junto a Chyno Miranda eligieron el asfalto marabino para dar vida a la colaboración con la banda Caibo, Huascar Barradas y Rafael "El Pollo" Brito. Durante su trayecto, Nacho cruzó el majestuoso puente sobre el Lago de Maracaibo y recorrió sectores emblemáticos, conectando la música del nuevo disco con los paisajes que inspiraron la letra del tema.



Esta acción promocional busca resaltar las raíces venezolanas que definen el concepto de "Radio Venezuela". Con este lanzamiento, Chyno y Nacho no solo retoman su lugar en la industria, sino que celebran la identidad regional a través de sonidos que mezclan el pop urbano con la esencia de la gaita y los ritmos zulianos.

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