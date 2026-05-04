IMPERDIBLE

Ni el VAR podrá salvarlos de lo que se viene: Descúbrelo por Meridiano Televisión

El canal de los especialistas en deportes se prepara para un regreso muy esperado. Entérate muy pronto

Por Valentina Carrara
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 03:09 pm
Ni el VAR podrá salvarlos de lo que se viene: Descúbrelo por Meridiano Televisión

Por: Andrea Matos Viveiros

Muy pronto, Meridiano Televisión promete elevar la polémica a otro nivel. Esta nueva etapa apuesta por una integración total con la marca de farándula por excelencia en Venezuela. Con una propuesta renovada, y la suma de figuras más frescas y sin filtro, podrán a temblar a más de uno.

Todo apunta a una temporada cargada de tensión, debate y momentos virales de la farándula mundial. ¿Quieres ser de los primeros en enterarte? Mantente atento y prepárate para lo que está por venir solo por Meridiano Televisión.

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