Ni filtro ni maquillaje: el costoso procedimiento estético detrás del rostro de La Perversa

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La influencer, cantante y bailarina dominicana, Denisse Michelle Tejada, conocida como "La Perversa", se somete con regularidad a un tratamiento hidratante que mantiene su piel saludable y luminosa, según lo reseñó People.

Si bien, a pesar de vivir en República Dominicana, La Perversa viaja con frecuencia a la ciudad de Nueva York con el fin de visitar Banzai Spa NYC, lugar donde se aplica el tratamiento estético que lleva por nombre "Banzai Sedoza Glow Facial".

Por su parte, el CEO de Banzai Spa, Jeisson Marbello de nacionalidad colombiana, detalló en qué consiste dicho procedimiento facial, el cual es uno de los favoritos entre figuras públicas y celebridades que suelen visitar dicho spa.

Tratamiento Banzai Sedoza Glow Facial

El Banzai Sedoza Glow Facial es un tratamiento hidratante de lujo empleado para recuperar la suavidad, luminosidad y textura sedosa de la piel por medio de una combinación de diagnóstico tecnológico avanzado y cosméticos de alta gama, reveló People.

Del mismo modo, el tratamiento ha sido diseñado, específicamente, para personas con agendas copadas, incluyendo figuras públicas, profesionales de la industria del entretenimiento y celebridades, quienes desean como resultado una piel saludable, hidratada y luminosa antes de llevar a cabo apariciones públicas, eventos importantes y/o sesiones de foto.

Antes de dar inicio con el tratamiento, en Banzai Spa NYC la piel es evaluada a través del sistema de diagnóstico facial Aura Reality Skin Scanner, una tecnología que permite analizar aspectos de la piel como poros, hidratación, textura, manchas y signos tempranos de envejecimiento. Además, dicho análisis posibilita personalizar el procedimiento según las necesidades de cada piel.

Pasos a seguir

1. Diagnóstico facial avanzado

En primer lugar, el análisis con el scanner permite detectar los niveles de uniformidad del tono de la piel, hidratación, daño solar y sensibilidad. Si bien, la primera etapa define qué activos resultarán más beneficiosos durante el procedimiento.

2. Limpieza profunda con espuma de rosas

Posteriormente, se realiza una limpieza facial inicial con una espuma de rosas que desaparece el exceso de grasa, las impurezas y los residuos ambientales, sin comprometer la barrera cutánea.

3. Tonificación reparadora

Luego de hacer la limpieza profunda, se aplica una loción tónica compuesta por aminoácidos, coenzima Q10 y ceramidas que permiten reforzar la hidratación, la barrera de la piel y aportar protección antioxidante.

4. Hidratación intensiva con máscara de caviar

Después, se aplica una mascarilla nutritiva de caviar, conocida por contener minerales, aminoácidos y lípidos que ayudan a revitalizar la piel, proporcionar un efecto luminoso inmediato y mejorar la elasticidad.

5. Tratamiento especializado para el contorno de ojos

El tratamiento continúa aplicando parches con ácido hialurónico en el área externa de los ojos, con el fin de hidratar, reducir signos visibles de fatiga y suavizar líneas finas.

6. Resultados esperados

Finalmente, con la aplicación de "Banzai Sedoza Glow" Facial se espera obtener piel intensamente hidratada; textura más sedosa y suave; mayor luminosidad y apariencia descansada; mejorar (temporalmente) las líneas finas por deshidratación; y efecto instantáneo de piel luminosa.

En el mismo orden de ideas, el objetivo principal de este procedimiento es devolverle a la piel una textura luminosa e hidratada de forma rápida y eficaz sin recurrir a tratamientos invasivos. Este es el tipo de tratamientos que deja la piel lista para las cámaras y el que La Perversa prefiere emplear para mejorar y mantener su piel saludable.

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