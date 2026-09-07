Noches de Guataca: un recorrido por la esencia y el futuro de la guitarra en Venezuela

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La guitarra en Venezuela posee una historia rica en matices, siendo el país cuna de grandes referentes e indispensables composiciones para el instrumento a nivel global. En ese hilo conductor entre tradición e innovación se enmarca el próximo concierto del ciclo Noches de Guataca, que reunirá a cuatro emergentes virtuosos de la guitarra venezolana: Richard Bello, Luigi González, Diego Puerta y Nilo Naváez.

La cita musical es el miércoles 30 de septiembre a las 7:00 p.m. en la Sala Experimental del CCAM (La Castellana). El espectáculo explorará las fronteras que unen la música académica con las expresiones de raíz popular y tradicional.

Homenaje a los grandes

Durante la velada, los intérpretes rendirán tributo a figuras emblemáticas como el maestro Antonio Lauro, referente fundamental de la guitarra clásica mundial, y al recordado guitarrista y compositor Aquiles Báez, creador de Guataca, cuya impronta renovó la música venezolana contemporánea.

El repertorio de la noche abarcará piezas emblemáticas como "La casa azul" de Aquiles Báez, el clásico "El frutero" de Cruz Felipe Iriarte (con arreglo para guitarra solista de Luis Zea), así como una interpretación especial del "Díptico llanero" de Juan Vicente Torrealba y Juan Jiménez Leal, además de composiciones del talento emergente.

Los cuatro guitarristas, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 38 años, destacan por su versatilidad para transitar sin complejos entre la exigencia técnica de la música académica y la frescura de las expresiones populares.

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