Nuevo capítulo en la vida de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla: qué sigue para la pareja

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La estrella de "En Casa con Telemundo", Carlos Adyan, reveló sus planes más personales. Tras dos años y medio de unión con Carlos Quintanilla, el presentador puertorriqueño anunció que la transformación de su hogar es inminente.



La pareja marcó el 2027 en su calendario como la fecha clave. El motor de este cambio fue el tiempo que Adyan pasó con su sobrino; esa experiencia despertó en él un instinto feroz. "El próximo año daremos el gran paso hacia la paternidad. Los planes de Dios son perfectos", afirmó con seguridad. Adyan destacó que la estabilidad laboral y su excelente estado de salud facilitan este nuevo rumbo.



Sin embargo, hay un misterio que rodea esta espera: el deseo de su esposo. Quintanilla expresó una única condición, él anhela que su primer hijo sea una niña.

Opciones para llevar a cabo la gestación



En cuanto a la vía para cumplir este sueño, el matrimonio explora todas las rutas posibles. Si bien, no descartan la gestación subrogada ni tampoco la adopción. Para Adyan, el método queda en segundo plano frente a la llegada del nuevo integrante. Aunque analizan catálogos biológicos, él confía plenamente en el destino: "Recibiré a mi hijo o hija de la manera que sea; el plan divino no falla".



Con estas revelaciones, el matrimonio inicia la cuenta regresiva para el capítulo más desafiante y emocionante de su historia personal.

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